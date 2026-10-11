Άννα Βίσση: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μετά τον Νίκο Καρβέλα – Έρευνα για ΦΠΑ 130.000 ευρώ

Νέα διάσταση αποκτά η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, καθώς οι φορολογικοί έλεγχοι φέρονται να επεκτείνονται πλέον σε εταιρείες που συνδέονται με συναυλίες και περιοδείες της γνωστής τραγουδίστριας. Στο επίκεντρο βρίσκονται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ποσά ΦΠΑ που αθροιστικά ξεπερνούν τις 130.000 ευρώ.

Μετά τις πληροφορίες για έλεγχο οικονομικών στοιχείων του Νίκου Καρβέλα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων φέρεται να εξετάζει τις οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με τις εμφανίσεις της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, αλλά και με την ευρωπαϊκή περιοδεία της.

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Σύμφωνα με πληροφοριίες, η έρευνα αφορά εταιρείες διοργάνωσης συναυλιών και παραστατικά που έχουν εκδοθεί από επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Στο μικροσκόπιο οι συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο – Τι ισχύει για τα 80.000 ευρώ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ελεγκτές εξετάζουν δύο συναυλίες της Άννας Βίσση στο Παναθηναϊκό Στάδιο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω εταιρείας παραγωγής με τη μορφή ΙΚΕ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να μην έχει δηλώσει ΦΠΑ ύψους 80.000 ευρώ.

Ωστόσο, από το περιβάλλον της τραγουδίστριας διευκρινίζεται ότι η εταιρεία που διοργάνωσε τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο δεν ανήκει στην Άννα Βίσση.

Η συγκεκριμένη διευκρίνιση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο φορολογικός έλεγχος μιας εταιρείας παραγωγής δεν συνεπάγεται αυτομάτως προσωπική φορολογική ευθύνη της καλλιτέχνιδας.

Έλεγχοι και για την ευρωπαϊκή περιοδεία – Το ποσό των 50.000 ευρώ

Το ενδιαφέρον των φορολογικών αρχών φέρεται να στρέφεται και στην ευρωπαϊκή περιοδεία της τραγουδίστριας τον Οκτώβριο του 2025.

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Η περιοδεία περιλάμβανε εμφανίσεις στο Ντίσελντορφ, στη Στουτγκάρδη, στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τις ίδιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι εταιρείες που ανέλαβαν τη διοργάνωση των συγκεκριμένων συναυλιών φέρονται να συνδέονται με επιχειρηματικά συμφέροντα της Άννας Βίσση.

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Για τις εταιρείες αυτές αναφέρεται ότι εξετάζονται πιθανές εκκρεμότητες ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ, οι οποίες αφορούν τα φορολογικά έτη 2024 και 2025.

Τα τιμολόγια από Κύπρο και Βρετανία

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εξετάζονται και τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από συγκεκριμένες κυπριακές και βρετανικές εταιρείες.

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Πρόκειται για επιχειρήσεις που φέρονται να έχουν λάβει αμοιβές για υπηρεσίες σχετικές με τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και τις εμφανίσεις της τραγουδίστριας στο εξωτερικό.

Οι ελεγκτικές αρχές φέρονται να διερευνούν τη φορολογική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων συναλλαγών και τη συμμόρφωσή τους με την ισχύουσα νομοθεσία.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί οριστικό πόρισμα της ΑΑΔΕ που να καταλογίζει προσωπικά στην Άννα Βίσση φορολογική παράβαση.

Από τη ρήξη Βίσση – Καρβέλα στους φορολογικούς ελέγχους

Οι νέες πληροφορίες έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα έχει λάβει και οικονομικές διαστάσεις.

Η δημόσια συζήτηση για αμοιβές, οικονομικές απαιτήσεις και χρηματικές συναλλαγές φέρεται να έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των φορολογικών αρχών.

Ήδη, σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα, στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ έχουν τεθεί οικονομικά στοιχεία της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, μεταξύ των οποίων έσοδα, έξοδα, συμβάσεις και πληρωμές προς συντελεστές.

Παράλληλα, εξετάζεται και η φύση χρηματικής συναλλαγής ύψους 500.000 ευρώ που φέρεται να αφορά τον Νίκο Καρβέλα.

Υπενθυμίζεται ότι ελεγκτές της ΑΑΔΕ φέρονται να επισκέφθηκαν και την κατοικία του συνθέτη για την επίδοση εγγράφου σχετικά με οικονομικές εκκρεμότητες τεσσάρων φορολογικών ετών, που συνδέονται με ποσό 850.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καλούνται να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν παραβάσεις και ποια πρόσωπα ή εταιρείες ενδεχομένως φέρουν φορολογική ευθύνη.