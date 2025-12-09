Ζωγράφου: «Έχω μελανιές και σπασμένα δόντια» – Η σοκαριστική περιγραφή του οδηγού λεωφορείου που ξυλοκοπήθηκε

Θύμα επίθεσης έπεσε ένας οδηγός λεωφορείου σε κεντρικό δρόμου στου Ζωγράφου την Τρίτη 9/12.

«Αντιλήφθηκα ότι με ακολουθεί ένας οδηγός σε έξαλλη κατάσταση. Σταμάτησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να μου φωνάζει να κατέβω. Το έκανα για να τον ηρεμήσω και τότε άρχισε να μου φωνάζει ‘χτύπα με ρε, χτύπα με’.

Δεν αντέδρασα και τότε άρχισε να με χτυπά με γροθιές στο πρόσωπο. Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου μιλώντας στο MEGA.

Να θυμίσουμε, ότι γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του λεωφορείου διαπληκτίστηκε με έναν οδηγό αυτοκινήτου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Αιτία του καβγά ήταν κάποια τροχονομική παράβαση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο οδηγός του λεωφορείου δεν άναψε φλας.

Τότε, τα αίματα άναψαν και ο οδηγός του αυτοκινήτου γρονθοκόπησε τον 39χρονο, προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Το θύμα του ξυλοδαρμού διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ η Αστυνομία αναζητά τον “νταή” οδηγό.

Ζωγράφου: Σοκάρει μαρτυρία για την επίθεση σε οδηγό λεωφορείου

Το περιστατικό επιβεβαιώνει ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου εργαζομένων ΟΑΣΑ μιλώντας στο DEBATER: «Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί γύρω στις 11:00 με 11:30. Ήταν στο τέρμα της γραμμής 230 και ο οδηγός του αυτοκινήτου άρχισε να φωνάζει στον οδηγό του λεωφορείου ότι δεν άνοιξε το φλας».

Στην συνέχεια, η κατάσταση ξέφυγε όπως περιγράφει ο ίδιος: «Μπήκε μέσα και άρχισε να τον γρονθοκοπεί. Ο συνάδελφος μας παραμένει στο νοσοκομείο, ευτυχώς χωρίς κίνδυνο για τη ζωή του», μας αναφέρει.

Ενώ κλείνοντας επισημαίνει ότι «καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες τέτοιων συμπεριφορών. Και δεν είναι σάκος του μποξ ο κάθε οδηγός λεωφορείου. Πρέπει να υπάρχει υπομονή».