Συνελήφθη 21χρονος που διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου

Στη σύλληψη ενός 21χρονου που διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου προχώρησε το απόγευμα της Κυριακής 7/6 η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη έξω από τις Φοιτητικές Εστίες της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, μετά από συνεργασία αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καισαριανής/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 21χρονος ημεδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καισαριανής αναφορικά με νεαρό άνδρα που διακινεί ναρκωτικές ουσίες στις Φοιτητικές Εστίες της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, απογευματινές ώρες της 7-6-2026, κατόπιν συντονισμένης επέμβασης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καισαριανής και αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντοπίστηκε ο 21χρονος ημεδαπός.

Στη θέα των αστυνομικών ο 21χρονος επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας προς τις Φοιτητικές Εστίες όμως οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-111- συσκευασίες που περιείχαν συνολικά -193- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμες προς διακίνηση,

το χρηματικό ποσό των -65- ευρώ και

κινητό τηλέφωνο.

Σημειώνεται ότι ο 21χρονος έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.