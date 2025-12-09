Αδιανόητο περιστατικό στου Ζωγράφου: Οδηγός ΙΧ έδειρε 39χρονο οδηγό λεωφορείου και τον έστειλε στο ΚΑΤ

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε τα ξημερώματα της Τρίτης 9/12 ένας 39χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου, στην περιοχή του Ζωγράφου.

Γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του λεωφορείου διαπληκτίστηκε με έναν οδηγό αυτοκινήτου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Αιτία του καβγά ήταν κάποια τροχονομική παράβαση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο οδηγός του λεωφορείου δεν άναψε φλας.

Τότε, τα αίματα άναψαν και ο οδηγός του αυτοκινήτου γρονθοκόπησε τον 39χρονο, προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Το θύμα του ξυλοδαρμού διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ η Αστυνομία αναζητά τον “νταή” οδηγό.