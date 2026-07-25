Υπόθεση Ντογιάκου: Αναζητείται ο Έλληνας που προμήθευσε τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της φερόμενης επίθεσης κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Οι Αρχές αναζητούν τον Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε με τη χειροβομβίδα τον Αιγύπτιο, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα.

Ο αναζητούμενος άνδρας φέρεται να είναι εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για υπόθεση ναρκωτικών. Κατά την έρευνα στο σπίτι του δεν εντοπίστηκε. Αυτή την ωρα αναζητείται από τις Αρχές και οι αστυνομικοί συνεχίζουν να ερευνούν τον ακριβή ρόλο του στην υπόθεση και τις επαφές του με τον συλληφθέντα Αιγύπτιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο η προέλευση της χειροβομβίδας

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι πώς κατέληξε η χειροβομβίδα στα χέρια του Αιγύπτιου και αν υπήρξε οργανωμένο σχέδιο πίσω από την προετοιμαζόμενη επίθεση.

Η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στον άνδρα που φέρεται να προμήθευσε το εκρηκτικό όσο και σε τυχόν άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συμμετείχαν στην υπόθεση ή να είχαν γνώση του σχεδίου.

Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε την παράδοση της χειροβομβίδας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές γνώριζαν πως ο Αιγύπτιος επρόκειτο να παραλάβει τη χειροβομβίδα, τον έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση και προχώρησαν στη σύλληψή του αμέσως μετά την παράδοση. Η χειροβομβίδα φέρεται να παραλήφθηκε σε περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος φέρεται να ήταν ο Ισίδωρος Ντογιάκος

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη ότι στόχος του Αιγύπτιου φέρεται να ήταν η κατοικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Για την υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ο Αιγύπτιος, ενώ οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι συμμετείχαν στην προετοιμασία της επίθεσης και ποιο ήταν το κίνητρό τους.

Στο «μικροσκόπιο» περίπου 15 πιθανοί στόχοι

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν συνολικά περίπου 15 πρόσωπα που είχαν χαρακτηριστεί ως πιθανοί στόχοι επίθεσης. Ανάμεσά τους βρίσκεται και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, πληροφορίες του DEBATER αναφέρουν ότι περίπου μία εβδομάδα πριν από τη σύλληψη, υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν ενημερώσει τους εν δυνάμει στόχους να απομακρυνθούν προσωρινά από τις κατοικίες τους, ενώ είχαν ήδη ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από τα σπίτια τους.