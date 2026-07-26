Χανιά: Μάχη για να παραμείνει στην ζωή στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ δίνει 2χρονο αγοράκι – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα, εξετάζεται αν υπάρχει βλάβη στον εγκέφαλο

Αγωνία επικρατεί στην τοπική κοινωνία των Χανίων για το 2χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από πισίνα κατοικίας.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν καθοριστικά τα επόμενα 24ωρα, ενώ εξετάζεται εάν η παραμονή του κάτω από το νερό προκάλεσε επιπτώσεις στον εγκέφαλο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή, με το ιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά την εξέλιξή της.

Οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι, μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του παιδιού. Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, παρά την επιτυχή ανάνηψη, το αγοράκι παρέμενε με μειωμένο επίπεδο συνείδησης τόσο κατά τη νοσηλεία του στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όσο και μετά τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Το βασικό ζήτημα που απασχολεί πλέον τους γιατρούς είναι κατά πόσο η παραμονή του κάτω από το νερό προκάλεσε υποξία και ενδεχόμενη επιβάρυνση της εγκεφαλικής λειτουργίας. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι γονείς, το παιδί εκτιμάται ότι έμεινε μέσα στην πισίνα περίπου δύο με τρία λεπτά, χρόνος που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα κρίσιμος για έναν οργανισμό τόσο μικρής ηλικίας.

Καθοριστική αποδείχθηκε η άμεση αντίδραση της μητέρας του παιδιού, η οποία είναι γιατρός. Μαζί με τον πατέρα ανέσυραν το αγοράκι από την πισίνα και η ίδια ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ, καταφέρνοντας να επαναφέρει την αναπνοή του πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Παρότι το παιδί παρουσίασε σημεία επαναφοράς, δεν είχε ανακτήσει πλήρως το επίπεδο συνείδησής του, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να το διασωληνώσουν και να το εισαγάγουν στη ΜΕΘ Παίδων, όπου παραμένει υπό συνεχή παρακολούθηση.