Δακτύλιος στην Αθήνα: Τι θα ισχύει από τις 25 Ιουλίου – Σε ποιους δρόμους καταργείται

Η αντίστροφη μέτρηση για την κατάργηση του Δακτυλίου στην Αθήνα ξεκίνησε καθώς από το Σάββατο η κυκλοφορία οχημάτων θα πραγματοποιείται χωρίς το σύστημα των μονών – ζυγών.

Ο Δακτύλιος θα εφαρμοστεί έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Μέχρι τότε εξακολουθεί να ισχύει το σύστημα της εκ περιτροπής κυκλοφορίας των οχημάτων, με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας κυκλοφορίας.

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Οι περιορισμοί ισχύουν εντός του Μικρού Δακτυλίου, στον οποίο περιλαμβάνονται κεντρικές οδικές αρτηρίες στο κέντρο της Αθήνας, όπως οι λεωφόροι Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Συγγρού, Πειραιώς και Κωνσταντινουπόλεως.

Το μέτρο εφαρμόζεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ενώ δεν ισχύει τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες γενικής απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Από το Σάββατο 25 Ιουλίου, η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιείται χωρίς το σύστημα των μονών – ζυγών, καθώς ο Δακτύλιος θα ανασταλεί για τους θερινούς μήνες.

Η επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο.