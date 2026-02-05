Υπόθεση Κατασκοπείας: Ο 50χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας συνελήφθη λίγο πριν στείλει Νατοϊκά σχέδια στην Κίνα

Σε κινηματογραφικό σενάριο παραπέμπει η υπόθεση κατασκοπείας με πρωταγωνιστή έναν Έλληνα αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε ότι διέθετε κρίσιμες στρατιωτικές πληροφορίες σε κινεζική πλευρά.

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, ο 50χρονος σμήναρχος, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βάρκιζα, στη συνέχεια μετατέθηκε σε ειδική διαβαθμισμένη υπηρεσία με σχέση στο ΝΑΤΟ και ομολόγησε ότι διαβίβαζε μυστικά σε «σύνδεσμο» του στην Κίνα.

Πώς δρούσε

Ο ανώτερος αξιωματικός είχε πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και πληροφορίες για τις επικοινωνιακές συχνότητες κρίσιμων οπλικών συστημάτων, ακόμα και υποβρυχίων της Συμμαχίας.

Κατά την ανάκρισή του, προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου απέστελνε τις πληροφορίες στον χειριστή του. Οι ελληνικές αρχές, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, είχαν ενημερωθεί από ξένη σύμμαχο χώρα για ύποπτο στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων που συνεργάζεται με το Πεκίνο.

Οι ελληνικές υπηρεσίες τον παρακολουθούσαν επί δύο με τρεις μήνες και επενέβησαν τη στιγμή που ο σμήναρχος ετοιμαζόταν να στείλει νέο «πακέτο» πληροφοριών.

Έρευνα για τυχόν συνεργούς

Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο να υπήρχαν συνεργάτες ή να εμπλέκονται και άλλα άτομα στην υπόθεση.

Με ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) επισημαίνει ότι η σύλληψη έγινε «κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων», σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, για «συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Το υλικό που είχε συγκεντρώσει ο σμήναρχος σχετίζεται άμεσα με το ΝΑΤΟ, γεγονός που προσδίδει διεθνή διάσταση στην υπόθεση, καθώς δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά και τις σχέσεις της Συμμαχίας με την Κίνα και άλλες δυνάμεις.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».