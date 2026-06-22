Κυριάκος Μητοστάκης: «Κομβική ημέρα για την ασφάλεια της χώρας η νέα Διεύθυνση Κυβερνοχώρου- Και ψηφιακοί οι πόλεμοι»

Σε μια κίνηση που αναβαθμίζει ριζικά τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του ΓΕΕΘΑ, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα της νέας εποχής για την εθνική ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι «οι πόλεμοι δεν διεξάγονται μόνο στο φυσικό πεδίο, αλλά και στο ψηφιακό μέτωπο», ενώ συμπλήρωσε πως «είναι φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο».

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Αναφερόμενος στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Σε μια συγκυρία που η Τεχνητή Νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα ισχύοντα συστήματα, η πρόκληση αυτή είναι η μεγαλύτερη, αλλά και η απάντηση είναι ισοδύναμη.

Όπως βλέπετε, σε έναν κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής, εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς και νέους κινδύνους».

Από τη θεμελίωση στην υλοποίηση – Το νέο ψηφιακό κέντρο επιχειρήσεων

Η κατασκευή του κτιρίου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024. Σήμερα, σχεδόν δύο χρόνια μετά, το έργο παραδίδεται προς χρήση, αποτελώντας το νέο ψηφιακό στρατηγείο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες υλοποιήθηκαν χάρη σε δωρεά του Αθανάσιου Λασκαρίδη, καλύπτουν επιφάνεια 2.500 τετραγωνικών μέτρων και πρόκειται να λειτουργήσουν ως ο κεντρικός επιχειρησιακός πυρήνας για την ψηφιακή άμυνα της Ελλάδας.

Το κτίριο ενσωματώνει υποδομές διεθνών προδιαγραφών με στόχο την προστασία των κρίσιμων ψηφιακών δικτύων της χώρας.

Στο εσωτερικό του ξεχωρίζει το Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καθώς και εξειδικευμένα τμήματα που θα εστιάζουν στην ανάλυση δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

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Η στελέχωση της νέας δομής γίνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και στελέχη του κοινού Σώματος Πληροφορικής, θωρακίζοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στις σύγχρονες απειλές του κυβερνοχώρου.

Τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του έργου

Οι νέες εγκαταστάσεις διαθέτουν προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για την κάλυψη των απαιτητικών αναγκών της Διεύθυνσης.

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