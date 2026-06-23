Νέα σελίδα στο Πολεμικό Ναυτικό: Μέσα στο 2026 έρχονται οι φρεγάτες «Νέαρχος» και Φορμίων» – Έγιναν οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές

Σε φάση πλήρους επιχειρησιακής ωρίμανσης περνά το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο ναυπηγικό πρόγραμμα των τελευταίων δεκαετιών για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το 2026 αναδεικνύεται σε έτος-κλειδί για την ενίσχυση του Στόλου, καθώς η γαλλική Naval Group επιταχύνει τους ρυθμούς παράδοσης των υπερσύγχρονων φρεγατών FDI.

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Μετά την ιστορική ενσωμάτωση της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» το 2025, οι εργασίες στα γαλλικά ναυπηγεία για την κατασκευή των επόμενων τριών πλοίων («ΝΕΑΡΧΟΣ», «ΦΟΡΜΙΩΝ» και «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ») συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με την ελληνική αμυντική βιομηχανία να διαδραματίζει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων: «ΚΙΜΩΝ», «ΝΕΑΡΧΟΣ» και «ΦΟΡΜΙΩΝ» στην πρώτη γραμμή

Η φετινή χρονιά φέρνει ριζικές αλλαγές στις ισορροπίες δυνάμεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, με δύο κομβικά ορόσημα.

«ΚΙΜΩΝ»

Η πρώτη ελληνική FDI κατέπλευσε στα μέσα Ιανουαρίου στα πάτρια ύδατα, έχοντας αποπλεύσει από τη Βρέστη στις 7 Ιανουαρίου, σηματοδοτώντας την απαρχή της νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό.

«ΝΕΑΡΧΟΣ»

Η δεύτερη κατά σειρά φρεγάτα βρίσκεται ήδη σε τροχιά επιχειρησιακής ετοιμότητας.

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Οι θαλάσσιες δοκιμές ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο, οι διαδικασίες τελικής αποδοχής θα ολοκληρωθούν στο δεύτερο εξάμηνο του έτους και η επίσημη παράδοσή της έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2026.

«ΦΟΡΜΙΩΝ»

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Στις 22 Ιουνίου ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος θαλάσσιων δοκιμών για την τρίτη ελληνική φρεγάτα.

Κατά τη διάρκεια της αρχικής αυτής περιόδου δύο εβδομάδων, εξετάζονται τα συστήματα ασφάλειας, η πρόωση, η ευελιξία και η ταχύτητα του σκάφους, ενώ χάρη στην πρωτοποριακή μέθοδο παράλληλης κατασκευής, δοκιμάζονται ήδη και οι βασικοί αισθητήρες του συστήματος μάχης.

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Η παράδοσή της αναμένεται στα τέλη του έτους.

Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία

Η ναυπήγηση της φρεγάτας «ΦΟΡΜΙΩΝ» αποτελεί παράλληλα το πιο τρανό παράδειγμα επιτυχίας του Προγράμματος Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (HIP) της Naval Group, καθώς ενσωματώνει πλήθος εγχώριων συστημάτων που παραδόθηκαν απόλυτα εντός χρονοδιαγράμματος.

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Την ίδια ώρα, η συνεργασία επεκτείνεται και στην τέταρτη φρεγάτα, τη «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» (παραγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2025).

Το κύτος του πλοίου, που ενσωματώνει μπλοκ κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου στη Σαλαμίνα, επιπλεύστηκε πρόσφατα για αλλαγή θέσης, με τις εργασίες δικτύων και βαφής να τρέχουν ώστε η καθέλκυση να γίνει την άνοιξη του 2027.

Μέσω του πλάνου HIP που ενεργοποιήθηκε το 2022, έχουν υπογραφεί περισσότερες από 120 συμβάσεις με περίπου 70 ελληνικές εταιρείες.

Το γεγονός ότι 75 ελληνικές επιχειρήσεις είναι πλέον επίσημα καταχωρισμένες στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group ανοίγει τον δρόμο για τη συμμετοχή τους όχι μόνο στο ελληνικό, αλλά και σε μελλοντικά γαλλικά ή διεθνή εξοπλιστικά προγράμματα.

Ψηφιακά φρούρια 4.500 τόνων: Οι επιχειρησιακές δυνατότητες

Οι γαλλικές FDI έχουν σχεδιαστεί ως πλοία πρώτης γραμμής για επιχειρήσεις υψηλής έντασης, ικανά να κυριαρχήσουν σε περιβάλλοντα πολλαπλών απειλών.

Με εκτόπισμα 4.500 τόνων, μήκος 122 μέτρα και μέγιστη ταχύτητα 27 κόμβων, οι φρεγάτες διαθέτουν κορυφαίες δυνατότητες στον αντιαεροπορικό, ανθυποβρυχιακό και πόλεμο επιφανείας.

Είναι ειδικά θωρακισμένες για την αντιμετώπιση υπερηχητικών πυραύλων, ασύμμετρων απειλών, κυβερνοεπιθέσεων και υποβρυχίων τελευταίας γενιάς, προσφέροντας αυτονομία 45 ημερών για πλήρωμα 125 ατόμων.