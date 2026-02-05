Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία – Ήταν διοικητής μονάδας στη Βάρκιζα

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρής υπόθεσης κατασκοπείας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο στρατιωτικός ήταν διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στη Βάρκιζα. Όπως προκύπτει, ο αξιωματικός φέρεται να διοχέτευε διαβαθμισμένο υλικό στην Κίνα, αξιοποιώντας εξειδικευμένο και απόρρητο λογισμικό αποστολής δεδομένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για διοικητή μονάδας, ο οποίος είχε πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Στο υλικό που φέρεται να είχε συγκεντρώσει περιλαμβάνονταν στοιχεία που αφορούσαν την Πολεμική Αεροπορία, τις Ένοπλες Δυνάμεις γενικότερα, ακόμη και πληροφορίες του ΝΑΤΟ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διαπίστωσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι είχε συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος απόρρητου υλικού προς αποστολή, ενώ παράλληλα υπήρχαν ενδείξεις ότι ο αξιωματικός επιχειρούσε να στρατολογήσει και άλλα άτομα.

Το στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας συνελήφθη σήμερα το πρωί εντός στρατιωτικού χώρου, παρουσία εισαγγελέα, και αντιμετωπίζει κατηγορίες για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».