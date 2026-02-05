Νέα στοιχεία για τον στρατιωτικό που συνελήφθη για κατασκοπεία – Είχε προσπαθήσει να στρατολογήσει κι άλλους

Στο επίκεντρο των αρμόδιων στρατιωτικών αρχών έχει τεθεί το πολύ σοβαρό περιστατικό διαρροής άκρως απόρρητων πληροφοριών, που οδήγησε στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο επαγγελματίας στρατιωτικός συνελήφθη σήμερα Πέμπτη 5/2 μέσα σε στρατιωτικό χώρο, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, παρουσία εισαγγελέα, σε συνεργασία και συντονισμό με κρατικές υπηρεσίες, καθώς όπως προέκυψε μετέδιδε μυστικές πληροφορίες σε τρίτους.

Οι πληροφορίες αυτές ήταν μεγάλης στρατιωτικής σημασίας, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο στρατιωτικός δρούσε συνειδητά και η αρχική πληροφορία για αυτόν είχε φτάσει στο Πεντάγωνο εδώ και αρκετούς μήνες, με την ΕΥΠ να τον έχει βάλει στα «ραντάρ» της.

Ωστόσο, οι Αρχές αναγκάστηκαν να τον συλλάβουν τώρα, καθώς το τελευταίο διάστημα είχε αυξήσει τη δράση του και τον όγκο απόρρητων πληροφορίων που μετέδιδε σε άγνωστο -μέχρι στιγμής- αποδέκτη.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως είχε αποκτήσει πλέον πρόσβαση σε ακόμα πιο ευαίσθητα πληροφοριακά δεδομένα και είχε αποπειραθεί να στρατολογήσει κι άλλα πρόσωπα.

Αποδεικτικό της δράσης του ήταν κάποια πειστήρια που βρέθηκαν στην κατοχή του, όπως λογισμικά και συστήματα που χρησιμοποιούσε για να στέλνει τις ευαίσθητες πληροφορίες στον αποδέκτη.

Οι πράξεις του θεωρούνται αξιόποινες σύμφωνα με τον στρατιωτικό κώδικα και, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Αναμένονται περισσότερες ανακοινώσεις.

H ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».