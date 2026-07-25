Γαλάτσι: Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατο του 80χρονου – Τι έδειξε η πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή

Νέες πληροφορίες του DEBATER φωτίζουν την υπόθεση του 80χρονου που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι. Η πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή δεν έδωσε σαφή απάντηση για το πώς προκλήθηκαν τα τραύματα στον λαιμό, με αποτέλεσμα όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Παράλληλα, δεν υπήρχαν ίχνη αναστάτωσης ή έρευνας μέσα στο σπίτι.

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Ούτε επιβεβαιώνεται ούτε αποκλείεται η εγκληματική ενέργεια στο Γαλάτσι

Για τον λόγο αυτό, το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας παραμένει ανοιχτό, χωρίς ωστόσο να μπορεί μέχρι στιγμής να επιβεβαιωθεί.

Κατά την πρώτη αυτοψία, ο ιατροδικαστής δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει με βεβαιότητα αν τα τραύματα στον λαιμό προκλήθηκαν από τρίτο πρόσωπο ή με άλλον τρόπο.

Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης ή αναστάτωσης

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο εσωτερικό της κατοικίας δεν διαπιστώθηκαν ίχνη αναστάτωσης, ενώ δεν υπήρχαν ενδείξεις έρευνας ή αναζήτησης αντικειμένων στα δωμάτια ή στα έπιπλα, στοιχείο που επίσης αξιολογείται από τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και της νεκροψίας-νεκροτομής, που εκτιμάται ότι θα δώσουν πιο ασφαλείς απαντήσεις για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου του 80χρονου.