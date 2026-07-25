Νεκρός 80χρονος μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι – Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στο Γαλάτσι, όταν ένας 80χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο υπνοδωμάτιο της κατοικίας του, στην οδό Ανδρούτσου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος έφερε τραύμα στον λαιμό, ενώ στο πάτωμα του δωματίου υπήρχαν ίχνη αίματος. Τον άτυχο άνδρα βρήκε ο γιος του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

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Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στην κατοικία, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και αυτό της εγκληματικής ενέργειας.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του 80χρονου.