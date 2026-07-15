Αγγλία – Αργεντινή: Οι ενδεκάδες του μεγάλου ημιτελικού του Μουντιάλ 2026

Αγγλία και Αργεντινή είναι έτοιμες για τη μεγάλη μάχη του ημιτελικού Μουντιάλ 2026 το βράδυ της Τετάρτης 15/7.

Η Αγγλία προβαίνει σε τρεις αλλαγές σε σχέση με τη νίκη στους προημιτελικούς επί της Νορβηγίας, με τους Reece James και Djed Spence να ανταμείβονται για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους ως αναπληρωματικοί, ξεκινώντας ως πλάγιοι αμυντικοί στη θέση των Ezri Konsa και Nico O’Reilly.

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Η άλλη αλλαγή είναι η τοποθέτηση του Morgan Rogers στη θέση του δεξιού επιθετικού μέσου, με τον Noni Madueke να μένει εκτός αποστολής. Ο Declan Rice είναι αρκετά έτοιμος για να ξεκινήσει, μετά την αποχώρησή του στο ημίχρονο το Σάββατο.

Από εκεί και πέρα, για την Αργεντινή ο Σκαλόνι προέβη σε μία μόνο αλλαγή σε σχέση με την ομάδα που νίκησε την Ελβετία στους προημιτελικούς, με τον Τζουλιάνο Σιμεόνε να αντικαθιστά τον Ροντρίγκο Ντε Πάουλ.

Στην επίθεση, ο Λιονέλ Μέσι θα έχει και πάλι ως συμπαίκτη τον Χουλιάν Αλβάρεζ, ο οποίος σημείωσε ένα εκπληκτικό – και καθοριστικό – γκολ στην παράταση εναντίον των Ελβετών.

Oι ενδεκάδες του ματς:

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς, Στόουνς, Γκέχι, Σπενς, Άντερσον, Ράις, Μπέλιγχαμ, Ρότζερς, Γκόρντον, Κέιν.

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Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Παρέδες, Μακ Άλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Άλβαρες, Σιμεόνε, Μέσι