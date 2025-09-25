Βούλα: Χειροπέδες σε δύο διαρρήκτες – Πιάστηκαν στα “πράσα” και συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 20-9-2025 στη Βούλα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 31 και 28 ετών, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 20-9-2025, οι -2- αλλοδαποί αποπειράθηκαν να εισέλθουν σε οικία στην περιοχή της Βούλας, όμως έγιναν αντιληπτοί και ενημερώθηκε το Κέντρο Άμεσης Δράσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μετέβησαν άμεσα στην οικία όπου εντόπισαν σε παρακείμενο σημείο τους -2- αλλοδαπούς, ακινητοποιώντας αρχικά τον 31χρονο και μετά από πεζή καταδίωξη τον 28χρονο, ο οποίος αντιστάθηκε στη σύλληψη και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

διαρρηκτικά εργαλεία ( κατσαβίδι και λοστός ),

), γάντια,

-3- περιλαίμια και

το χρηματικό ποσό των -765- ευρώ.

Επιπρόσθετα κατά την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν διαρρήξει την 30-8-2025 έτερη οικία στην περιοχή της Βούλας, παραβιάζοντας μπαλκονόπορτα ισογείου, όπου αφαίρεσαν κοσμήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση για την πλήρη εξιχνίασης της δράσης τους.