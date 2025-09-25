Άλιμος: Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω δύο διαρρήκτες μετά από καταδίωξη

Από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, απογευματινές ώρες της 21-9-2025 στον Άλιμο και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 43 και 30 ετών, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι οι -2- αλλοδαποί δεν κατέχουν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 21-9-2025, οι -2- αλλοδαποί εισήλθαν σε οικία στην περιοχή του Αλίμου, παραβιάζοντας μπαλκονόπορτα ισογείου, όπου διέρρηξαν χρηματοκιβώτιο αφαιρώντας πλήθος κοσμημάτων ενώ αφαίρεσαν και έτερο χρηματοκιβώτιο.

Κατά τη διαφυγή τους, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που είχαν μεταβεί στην οικία με σήμα του Κέντρου Άμεσης Δράσης, τους εντόπισαν και τους έκαναν σήμα για έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών, οι -2- αλλοδαποί επιχείρησαν να διαφύγουν τρέχοντας και απορρίπτοντας στην αυλή της οικίας τα -2- χρηματοκιβώτια που μόλις είχαν αφαιρέσει όμως μετά από πεζή καταδίωξη οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος κοσμημάτων,

-2- κατσαβίδια,

καλέμι,

μεταλλικό εργαλείο για θραύση υαλοπινάκων,

ζευγάρι γάντια,

ιατρικές μάσκες και

καπέλο.

Επιπρόσθετα κατά την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν διαρρήξει την 14-9-2025 έτερη οικία, αναρριχόμενοι σε μπαλκόνι 1ου ορόφου στην περιοχή της Γλυφάδας, όπου αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε κοσμήματα μεγάλης αξίας καθώς και προσωπικά αντικείμενα.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σε Κατάστημα Κράτησης ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση για την πλήρη εξιχνίασης της δράσης τους.