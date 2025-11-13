Βορίζια: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων – Ψάχνουν τον κατασκευαστή της

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Πέμπτη 13/11 ο 23χρονος, ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ενός εκ των δύο θυμάτων της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης.

Ο νεαρός, που συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης 12/11, κατηγορείται ότι είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και πυροδοτώντας το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς.

Νωρίς το βράδυ, ο νεαρός συγγενής του Φανούρη Καργάκη, πέρασε το κατώφλι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, όπου κλήθηκε να δώσει κατάθεση στις αρχές. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τόνισε πως δεν έχει καμία σχέση με τη βομβιστική επίθεση.

Σήμερα, ο 23χρονος θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου, από όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν τόσο το άτομο που κατασκεύασε τον εκρηκτικό μηχανισμό. Επίσης, μένει να διαπιστώσουν ποιος έδωσε την εντολή για να τοποθετηθεί η βόμβα.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι 23χρονος λίγη ώρα πριν την τοποθέτηση της βόμβας βρισκόταν σε γάμο και μάλιστα σε γάμο μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκηδων.

Βορίζια: Πώς φτάσαμε στη σύλληψη του 23χρονου

Ο 23χρονος ταυτοποιήθηκε, ύστερα από ενδελεχή έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, βιντεοληπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 23χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, δυνάμει του εντάλματος σύλληψης. Μάλιστα, την ώρα της σύλληψης, βρισκόταν στο κοιμητήριο του χωριού, όπου είχε πάει με την οικογένειά του για να φροντίσουν μνήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους βίντεο, στο οποίο ο 23χρονος είναι ο μόνος που κυκλοφορεί στα Βορίζια στις 22:30 το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου.

Στο βίντεο φαίνεται να πηγαίνει στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων και όταν απομακρύνεται μετά από λίγα δευτερόλεπτα να ακολουθεί η έκρηξη, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές.

Η ταυτοποίηση των στοιχείων του 23χρονου ανιψιού του δολοφονηθέντος Φανούρη Καργάκη έγινε σε συνδυασμό με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος μετά την φονική συμπλοκή έκανε δηλώσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ είναι γιος του 52χρονου επονομαζόμενου “Κούνελου”, μέλους της οικογένειας Καργάκη, που είναι έγκλειστος στις φυλακές.

Εκεί, στο κατάστημα κράτησης του Ηρακλείου, φέρεται να είχε επικοινωνήσει ο 23χρονος πριν από την τοποθέτηση της βόμβας.

Μάλιστα, από καταθέσεις και μαρτυρίες προκύπτει ότι οι δράστες της επίθεσης έδρασαν ύστερα από παρότρυνση του οικογενειακού περιβάλλοντος, ώστε να μην επιτρέψουν την κατοίκηση του σπιτιού των αντιπάλων στη δική τους περιοχή.

Όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, η έρευνα για την αιματηρή συμπλοκή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί, εκτός του 23χρονου, έχουν συλλάβει άλλα 7 άτομα. Πρόκειται για τέσσερα αδέρφια και έναν ξάδελφο τους, από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, καθώς και στον πατέρα του 23χρονου και τον συγγενή τους.

Όλοι τους, έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι και έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν συμπλοκές.