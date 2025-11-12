Βορίζια: Τα στοιχεία που «έκαψαν» τον 23χρονο ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη – Συνελήφθη την ώρα που ήταν στο κοιμητήριο

Τις έρευνες του συνεχίζουν οι Αρχές προκειμένου να ρίξουν άπλετο φως στο μακελειό στα Βορίζια που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο δυο ανθρώπων.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης 12/11 στη σύλληψη του 23χρονου ανιψιού του 39χρονου δολοφονημένου Φανούρη Καργάκη, που φέρεται να είναι ο δράστης της βομβιστικής επίθεσης σε σπίτι στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, το βράδυ της 31/10/2025, που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα που ακολούθησε την επόμενη μέρα.

Σύμφωνα με το Cretalive η σύλληψη του 23χρονου έγινε από τους αστυνομικού του ΤΑΕ Μεσσαράς στο κοιμητήριο του χωριού όπου είχαν πάει οικογενειακώς για να θυμιάσουν. Ένα από τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του 23χρονου ήταν ένα βίντεο που καταγράφει την κίνηση οχήματος που ανήκει στην οικογένεια του το βράδυ της έκρηξης. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ο οδηγός να ανοιγοκλείνει το πορτ-παγκάζ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη νέα σύλληψη στα Βορίζια:

Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.