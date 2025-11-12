Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος συγγενής του Καργάκη – Κατηγορείται ότι τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη συνελήφθη, κατηγορούμενος ότι είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, που προκάλεσε το μακελειό στα Βορίζια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 23χρονος καταγράφεται σε βίντεο να φτάνει στο σπίτι που έγινε η αιτία του μακελειού στα Βορίζια. Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να βγάζει τη βόμβα από το αυτοκίνητο και μετά από λίγα λεπτά αυτή εκρήγνυται.

Ο 23χρόνος είναι ο γιος του ¨Κούνελου” της οικογένειας Καργάκη. Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα και ο άνδρας συνελήφθη στα Βορίζια.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 7 άτομα μέχρι στιγμής, τα οποία φέρονται να ήταν παρόντα στο αιματηρό επεισόδιο.

H ανακοίνωση της αστυνομίας

Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνελήφθη με σχετικό ένταλμα του αρμόδιου Ανακριτή, 23χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να προέβη βραδινές ώρες της 31/10/2025 στην πράξη της έκρηξης σε οικία στα Βορίζια Ηρακλείου.

Προηγήθηκε κατάλληλη έρευνα, μετά και από σχετική παραγγελία της ανακριτικής Αρχής, κατά την οποία αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, οπτικό καθώς και λοιπό προανακριτικό υλικό, που είχε ως αποτέλεσμα την ταυτοποίηση του φερόμενου δράστη.

Ο ανωτέρω εντοπίστηκε σήμερα (12/11/2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Μεσσαράς στα Βορίζια, όπου και συνελήφθη δυνάμει του εντάλματος σύλληψης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.