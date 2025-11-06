Βορίζια: Και επίσημα κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Αντιμέτωπος με τις κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή είναι ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε το περασμένο Σάββατο στην ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια.

Σε βάρος του 43χρονου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τα προαναφερόμενα αδικήματα, ενώ σύμφωνα με το neakriti.gr, έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Δευτέρα 10/11.

Νωρίτερα, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου με αλεξίσφαιρο γιλέκο και παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

H στιγμή που μεταφέρεται στο γραφείο του ανακριτή:

Πλέον, η προανακριτική έρευνα επικεντρώνεται στη συμμετοχή του στη φονική συμπλοκή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος θεωρείται βασικός πρωταγωνιστής των αιματηρών γεγονότων.

Υπενθυμίζεται ότι ο γαμπρός του νεκρού Φανούρη Καργάκη συνελήφθη χθες Τετάρτη κατά την διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, σε κτηνοτροφική μάντρα ιδιοκτησίας του, για παράνομη οπλοκατοχή.

Ωστόσο, βίντεο και μαρτυρίες που έφτασαν ανώνυμα στη διάθεση της η ΕΛΑΣ “έκαψαν” τον 43χρονο συγγενή του 39χρονου, με το ντοκουμέντο που έφερε στο φως το DEBATER να τον δείχνει να πυροβολεί την ώρα του μακελειού από ψηλά με καλάσνικοφ.

Στο συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό έχει καταγραφεί και ένας δεύτερος άνδρας, δίπλα στον 43χρονο. Έτσι, η ΕΛΑΣ αναζητά και αυτό το άτομο, από την οικογένεια του 39χρονου θύματος, που πυροβολούσε από ψηλά, αν και ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί.