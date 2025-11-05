Μακελειό στα Βορίζια: Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ του γαμπρού του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

Βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη στο μακελειό με τους δυο νεκρούς στα Βορίζια της Κρήτης φέρνει στο φως της δημοσιότητας το DEBATER.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται ο δράστης να ρίχνει με το καλάσνικοφ, ενώ δίπλα του είναι ακόμη ένα άτομο το οποίο αναζητείται από τις Αρχές προκειμένου να φανεί ο ρόλος του στην υπόθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε, ότι οι Αρχές την Τετάρτη 5/11 προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, με το βίντεο αλλά και μαρτυρίες να τον καίνε για την συμμετοχή του στην ένοπλη συμπλοκή στα Βορίζια.

Ο 43χρονος συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς και κρατείται για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς σε σπηλιά που βρίσκεται μέσα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του βρέθηκε μια καραμπίνα και φυσίγγια.

Ωστόσο, μετά την ταυτοποίηση του για εμπλοκή στο μακελειό, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, αναμένεται αύριο να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για αυτό, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και η οποία περιλαμβάνει το προανακριτικό υλικό για τη συμμετοχή και το ρόλο του στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία για την σύλληψη του 43χρονου, ανέφερε «σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βορίζια: Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδελφών για το μακελειό

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους χθες τα τρία αδέλφια, έφτασε για τη διαδικασία Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε – κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν χθες στις αστυνομικές αρχές.

Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου , δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό.