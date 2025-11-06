Βορίζια: Με αλεξίσφαιρο στο δικαστήριο ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Με αστραπιαίες κινήσεις οδηγήθηκε στα δικαστήρια σήμερα (6/11) το πρωί ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που φέρεται να άνοιξε πυρ με καλασνικοφ στο μακελειό που έγινε το περασμένο Σάββατο στα Βορίζια.

Η σύλληψη του έγινε στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, σε κτηνοτροφική μάντρα ιδιοκτησίας του και εξετάζεται η συμμετοχή του και το αν άνοιξε πυρ με όπλο στο αιματοκύλισμα των Βοριζίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύλληψη του έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου για κατοχή όπλων, όμως υπάρχουν στοιχεία σύμφωνα με την Ασφάλεια Ηρακλείου, όπως βιντεοληπτικό υλικό, με βάση το οποίο φέρεται να πυροβολεί με καλάσνικοφ προς το σημείο αιματοχυσίας.

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε ως ένας από τους ελεύθερους σκοπευτές με τα καλάσνικοφ

Οι Αρχές συνέλαβαν χθες τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη, καθώς σε σπηλιά που βρίσκεται σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του στον Ψηλορείτη βρέθηκε κρυμμένη καραμπίνα και φυσίγγια, που θα εξετάζονταν αν χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Βίντεο και μαρτυρίες που έχει στη διάθεση της η ΕΛΑΣ, όμως, “έκαψαν” τον 43χρονο συγγενή του 39χρονου νεκρού, με το ντοκουμέντο που έφερε στο φως το DEBATER να τον τοποθετεί στο σημείο της αιματηρής συμπλοκής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επίμαχο βίντεο τράβηξε με το κινητό του τηλέφωνο παρέδωσε στις Αρχές κάτοικος του χωριού, ανώνυμα, καθώς δεν ήθελε να καταθέσει. Στο συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό έχει καταγραφεί και ένας δεύτερος άνδρας, δίπλα στον 43χρονο.

Έτσι, η ΕΛΑΣ αναζητά και αυτό το άτομο, από την οικογένεια του 39χρονου θύματος, που πυροβολούσε το Σάββατο από ψηλά, αν και ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί.