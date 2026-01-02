Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Βόλος: Συναγερμός στα Πευκάκια – Εντοπίστηκε σορός άνδρα

Διενεργείται νεκροψία - νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου

Βόλος: Συναγερμός στα Πευκάκια – Εντοπίστηκε σορός άνδρα
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς (1/1) στο Βόλο μετά από εντοπισμό σορού στην θέση Πευκάκια κοντά στο λιμάνι της πόλης.

Η ταυτότητα της σορού παραμένει άγνωστη καθώς παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, το οποίο παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

