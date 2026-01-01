Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο με δυο τραυματίες ύστερα από τη σύγκρουση οχημάτων

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης 1/1 έξω από τη Λάρισα με δυο τραυματίες.

Σύμφωνα με το Onlarissa όλα συνέβησαν στον παράδρομο του Μακρυχωρίου προς Γόννους στη γέφυρα έξω από τον Παραπόταμο.

Δυο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Τραυματίες είναι δύο άντρες με τον έναν να βρίσκεται σε αρκετά σοβαρή κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Χρειάστηκε μάλιστα να γίνει απεγκλωβισμός από την Πυροσβεστική, ενώ στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους δύο τραυματίες στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία.