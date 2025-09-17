Βόλος: 8 μήνες φυλάκιση σε 54χρονο που παρενόχλησε 19χρονη σε λεωφορείο ΚΤΕΛ

Επεβλήθη ποινή φυλάκισης 8 μηνών από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε έναν 54χρονο, ο οποίος, το απόγευμα της Κυριακής, μέσα λεωφορείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας παρενόχλησε 19χρονη.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, η 19χρονη επιβιβάστηκε σε λεωφορείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας από την Πάτρα με κατεύθυνση τον Βόλο.

Όταν το λεωφορείο έκανε στάση στο ύψος της Λαμίας, ο 54χρονος κάθισε δίπλα της και προσπάθησε να πιάσει συζήτηση μαζί της, ζητώντας της και το τηλέφωνο της.

Όταν εκείνη το αρνήθηκε και του ζήτησε να σταματήσει, φέρεται να της έπιασε τον μηρό χωρίς την συναίνεσή της.

Έντρομη η κοπέλα τράβηξε το χέρι του μακριά από το πόδι της και μετακινήθηκε σε άλλη θέση.

Σε κατάσταση σοκ, αφηγήθηκε όσα συνέβησαν σε συνεπιβάτιδά της, η οποία ενημέρωσε τον οδηγό του λεωφορείου – που με τη σειρά του κάλεσε την αστυνομία. Αστυνομικοί, έπειτα, συνέλαβαν τον 54χρονο, μόλις αποβιβάστηκε στον σταθμό των ΚΤΕΛ Μαγνησίας.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για την πράξη της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, ενώ στην έφεση χορηγήθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα, με τον όρο να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα στο Α.Τ. Βόλου.