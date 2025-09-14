Δράμα: Χειροπέδες στον οδηγό ΚΤΕΛ που εγκατέλειψε μαθητές σε ερημική τοποθεσία
Διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Δοξάτου
Συνελήφθη χθες το απόγευμα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, μετά από καταγγελία, από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Δοξάτου, οδηγός λεωφορείου κατηγορούμενος για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο στην Δράμα.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια δρομολογίου, ο οδηγός αποβίβασε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής τρεις ανήλικους μαθητές σε μη κατοικημένη περιοχή σε οικισμό της Δράμας.
Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Δοξάτου.
