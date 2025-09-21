Βοιωτία: Πώς αποκαλύφθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι και παρουσίαζε άλλη στη θέση της

Σε σοκ το χωριό Κλειδί Βοιωτίας μετά την αποκάλυψη ότι 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ είχε θάψει τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της, μέσα σε ένα μαντρί. Στόχος της γυναίκας ήταν να συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη και τα επιδόματα της ηλικιωμένης.

Το μυστικό ήρθε στο φως όταν συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής παρατήρησαν ότι η 62χρονη παρουσίαζε μια άλλη ηλικιωμένη γυναίκα ως μητέρα της σε δημόσιες υπηρεσίες και στο ΙΚΑ. Η ίδια «αντικατάσταση» χρησιμοποιήθηκε και κατά την επικοινωνία της με την Αστυνομία, η οποία επισκέφθηκε το σπίτι της για να ερευνήσει την υπόθεση.

Η 62χρονη ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της είχε κινητικά προβλήματα και είχε φύγει από τη ζωή από παθολογικά αίτια το 2023. Ωστόσο, λόγω οικονομικών δυσκολιών, απέκρυψε τον θάνατό της, για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας, και προχώρησε στη μακάβρια ενέργεια με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού.

Οι αστυνομικοί, κατά την έρευνα, κατευθύνθηκαν σε ένα διπλανό μαντρί, όπου ανακάλυψαν έναν μικρό λάκκο με το άψυχο σώμα της 91χρονης. Η σορός είχε θαφτεί σε μικρό βάθος και ήταν καλυμμένη μόνο με χώμα, σε θέση κουλουριασμένη, γεγονός που δείχνει την προσπάθεια της δράστιδας να κρύψει το πτώμα όσο το δυνατόν περισσότερο.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η 62χρονη

Στον απόηχο της φρικτής αποκάλυψης η γυναικά θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τον συνεργό που βοήθησε την γυναίκα να μεταφέρει την σορό της μητέρας της.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών, ενώ παραγγέλθηκε σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος της για παράβαση των άρθρων περί «μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού», «ψευδούς κατάθεσης», «ανθρωποκτονίας από αμέλεια» και «απάτης».