Βοιωτία: Η διευθύντρια ΚΕΠ έθαψε την μητέρα της σε στάβλο – Παρουσίασε στις αρχές άλλη ηλικιωμένη με άνοια πριν ομολογήσει

Περισσότερες λεπτομέρειες για την απίστευτη υπόθεση μίας γυναίκας που έθαψε την μητέρα της σε στάβλο ιδιοκτησίας της σε χωριό της Βοιωτίας για να αποκρύψει τον θάνατο της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το απεχθές περιστατικό συνέβη το καλοκαίρι του 2023 σε χωριό της Βοιωτίας όταν η ηλικιωμένη μητέρα της γυναίκας απεβίωσε μέσα στην οικία της. Η γυναίκα που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα πέθανε και η 62χρονη που εργαζόταν ως διευθύντρια σε ΚΕΠ στην Βοιωτία αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αποφάσισε να αποκρύψει τον θάνατο της για να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και της σύνταξη της.

Η 62χρονη προσέλαβε έναν άνδρα με καταγωγή από την Αλβανία για να την βοηθήσει να μεταφέρει το πτώμα της μητέρας της και στη συνέχεια την έθαψαν σε στάβλο δίπλα στην οικία της, της οποίας ήταν ιδιοκτήτρια αυτή και η αποθανούσα μητέρα της.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας με τις αρχές να αρχίζουν άμεσα τις έρευνες καθώς . Χθες (20/09), η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι την είχε θάψει στο σπίτι της.

Στην συνέχεια η γυναίκα υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο ταφής, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή κατά την οποία βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός με σκεπασμένος με σεντόνια.

Βοιωτία: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η 62χρονη

Στον απόηχο της φρικτής αποκάλυψης η γυναικά θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τον συνεργό που βοήθησε την γυναίκα να μεταφέρει την σορό της μητέρας της.

Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών, ενώ παραγγέλθηκε σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος της για παράβαση των άρθρων περί «μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού», «ψευδούς κατάθεσης», «ανθρωποκτονίας από αμέλεια» και «απάτης».