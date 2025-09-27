Βοιωτία: “Ήμουν απελπισμένη, θα προσπαθήσω να επιστρέψω όσα χρήματα πήρα” – Τι λέει η 62χρονη που έθαψε την μητέρα της

Το θρίλερ με την υπόθεση της 62χρονης από την Βοιωτία που δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας δεν έχει τέλος καθώς νέα στοιχεία βγαίνουν στην επιφάνεια.

Η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ δεν δήλωσε το θάνατο της μητέρας και την έθαψε σε διπλανό οίκημα για να συνεχίσει να λαμβάνει τα επιδόματα αναπηρίας και την σύνταξη της. Μαρτυρίες συγγενών, γνωστών και γειτόνων της 62χρονης καταδεικνύουν γεγονός ότι είχε αποκοπεί από το περίγυρο της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν μια χαρά η κοπέλα. Δεν ξέρω πως έγινε τώρα, πώς κατάντησε έτσι. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα, νορμάλ, γλυκομίλητη. Τι να σου πω… Κι εγώ που την βλέπω στην τηλεόραση δεν την αναγνωρίζω. Δεν ξέρουμε ρε παιδί μου. Είχε προβλήματα ψυχολογικά η κοπέλα. Αλλιώς δεν εξηγείται τόσο καλή κοπέλα και να φτάσει εκεί», είπε ξάδελφός της.

Και πρόσθεσε: «Δεν έβαζε κανέναν μέσα. Ειδικά από την περίοδο του κορωνοϊού. Από εκεί και πέρα κάποια στιγμή, ρωτάγαν και τους έλεγε: ‘’την έχω πάει στο νοσοκομείο, σε κάποια δομή’’».

Μιλώντας στο MEGA, η 62χρονη δήλωσε ότι νιώθει ντροπή και πως θα προσπαθήσει να επιστρέψει τα χρήματα που πήρε παράνομα. «Ήμουν απελπισμένη, λόγω των χρεών μου, τα οποία δημιουργήθηκαν από διαχρονικά, πάρα πολύ σοβαρά οικογενειακά προβλήματα υγείας και όχι μόνο.

Έκανα μεγάλο λάθος, που δεν δήλωσα το θάνατο της μητέρας μου στις Αρχές. Το έχω συνειδητοποιήσει και νιώθω μεγάλη ντροπή. Θα αποδεχθώ τις συνέπειες των πράξεων μου και θα προσπαθήσω να επιστρέψω τα χρήματα που πήρα, χωρίς να τα δικαιούμαι», είπε.

Για την ώρα, παραμένει θολό το τοπίο σχετικά με το πότε ακριβώς και από τι πέθανε η 91χρονη γυναίκα, αν και η 62χρονη έχει αναφέρει στην κατάθεσή της ότι η μητέρα της έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι του 2023.

Βέβαια, πολλές μαρτυρίες, όπως και αυτή του γιου της, κάνουν λόγο ότι είχαν να δουν την ηλικιωμένη τουλάχιστον 5 χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τις απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα καλείται να δώσει η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και η ομάδα της Επιστημονικής Υπευθύνου Έλενας Κρανιώτη.

Εκεί, θα εξεταστούν εκτός από τα οστά της άτυχης ηλικιωμένης γυναίκας και δείγματα από τα όσα βρέθηκαν γύρω της, μαζί με δείγμα από χώμα, αλλά και ο ιατρικός της φάκελος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρνείται την εμπλοκή ο “Γιάννης”

Σύμφωνα με την 62χρονη πρώην διευθύντρια των ΚΕΠ Οινοφύτων, η ίδια δήλωσε ότι δύο εργάτες την βοήθησαν να θάψει την μητέρα της, ο ένας εκ των δύο εργατών τον κατονόμασε ως «Γιάννης».

Οι δύο αλλοδαποί εργάτες γης φέρεται να άνοιξαν τον λάκκο, μετά από εντολή της κατηγορούμενης, έναντι 1.500 ευρώ. Ο Γιάννης από την Αλβανία, μιλώντας στο STAR είπε για την κατηγορούμενη: «Δεν έχω δουλέψει γι’ αυτή. Δεν ξέρω για ποιον λέει. Εγώ δεν έχω ανοίξει τρύπα ποτέ, ούτε έχω δουλέψει γι’ αυτήν. Γιατί να με μπλέξει; Ένα πράγμα που δεν έχω κάνει, τι να με μπλέξει εμένα;»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ η 62χρονη έφερνε συνεχώς εργάτες στο σπίτι της. Τον Νοέμβριο έφερε εργάτες να μαζέψουν ελιές, δίπλα από το σημείο που είχε θάψει τη μητέρα της, ενώ πριν από 2,5 μήνες έφερε έναν εργάτη να της ρίξει μπετό στην αυλή.

Όσο η έρευνα προχωρά τόσο τα στοιχεία θέλουν το θάνατο της ηλικιωμένης να συνέβη πριν από το 2023, σε αντίθεση με τα λεγόμενα της κόρης της. Η 62χρονη, συγκεκριμένα έχει δηλώσει ότι έθαψε τη μητέρα της τον Αύγουστο του 2023, ενώ ο γιος της και άλλοι συγγενείς έχουν αναφέρει ότι είχαν να δουν την ηλικιωμένη από το 2021.