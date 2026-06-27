Το θαύμα της ζωής στην Βενεζουέλα: Ένα μωρό ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα, 32 ώρες μετά τους σεισμούς

Ένα νεογέννητο διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτιρίου που είχε καταρρεύσει, 32 ώρες μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις που κατέστρεψαν τη Βενεζουέλα.

Ένα βίντεο που εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δείχνει διασώστες να επιχειρούν κάτω από προβολείς, πάνω σε έναν σωρό από συντρίμμια και να βγάζουν έξω το βρέφος εν μέσω χειροκροτημάτων, αργά χθες το βράδυ, στην πλέον πληγείσα πόλη της χώρας, τη Λα Γουάιρα.

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Ο φακός τους καταγράφει να δίνουν ο ένας στον άλλο το μωρό, τυλιγμένο μέσα σε μια κουβέρτα, προτού καθαρίσουν προσεκτικά το παιδί με χαρτομάντιλα.

Σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μωρό, ηλικίας μόλις 18 ημερών, βγήκε σώο μέσα από τα ερείπια αφού παρέμεινε εγκλωβισμένο για 32 ώρες. Rescuers pulled a mother and her newborn baby to safety after they survived more than 24 hours trapped beneath the debris following the powerful earthquake in Venezuela. pic.twitter.com/id5FD7d5Jz June 27, 2026

Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα. Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έπειτα από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο βόρειο τμήμα της χώρας, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι αγνοούνται.

Βενεζουέλα: Τα δευτερόλεπτα πριν τους φονικούς σεισμούς – Πώς το σύστημα Android Alert έσωσε χιλιάδες ανθρώπους

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι προσπάθειες των διασωστών μετά τους διπλούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ στην Βενεζουέλα όπου έχουν κοστίσει την ζωή σε σχεδόν 1.000 ανθρώπους μέχρι τώρα.

Παρά τους χιλιάδες αγνοούμενους που δυστυχώς θα αυξήσουν όσο περνάνε οι μέρες των αριθμό των νεκρών, χιλιάδες πολίτες σώθηκαν από το Android Alert που έστειλε η google σε εκατομμύρια πολίτες στην Βενεζουέλα. Το σύστημα της Google έστειλε ειδοποιήσεις λίγο πριν αρχίσει η έντονη δόνηση, δίνοντας σε αρκετούς ανθρώπους λίγο χρόνο για να αντιδράσουν και να προστατευτούν.

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Σε βίντεο που ανέβηκε στο διαδίκτυο φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν κοιτώντας τα κινητά τους και αμέσως μετά να ξεκινά ο σεισμός. Nunca sabremos las cifras, pero la alerta de Android salvo miles de vidas, algo que muy pocos sabian que existía. pic.twitter.com/s6CL9GKvwv ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 27, 2026

Ένας κάτοικος στο Καράκας ανέφερε ότι το κινητό της συζύγου του χτύπησε με τον χαρακτηριστικό δυνατό ήχο, ενώ βρίσκονταν στο αυτοκίνητο, και λίγα δευτερόλεπτα μετά ξεκίνησε ο σεισμός.

Όταν πολλά κινητά σε μια περιοχή καταγράψουν ταυτόχρονα δονήσεις, στέλνουν δεδομένα στους servers της Google. Το σύστημα αναλύει γρήγορα τις πληροφορίες και εκτιμά αν πρόκειται για σεισμό, το μέγεθός του και τις περιοχές που θα επηρεαστούν.

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Στη συνέχεια, στέλνει ειδοποιήσεις στα κινητά των χρηστών που βρίσκονται κοντά στην περιοχή του σεισμού. Τα δευτερόλεπτα που κάνουν τη διαφορά

Οι σεισμοί έχουν δύο είδη κυμάτων. Τα πρώτα είναι πιο αδύναμα και φτάνουν γρήγορα, ενώ τα δεύτερα είναι πιο ισχυρά και προκαλούν τις μεγαλύτερες ζημιές.

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Το σύστημα εντοπίζει τα πρώτα κύματα και στέλνει ειδοποίηση πριν φτάσουν τα πιο δυνατά, δίνοντας λίγα δευτερόλεπτα στους χρήστες για να αντιδράσουν.

Σύμφωνα με τη Google, στάλθηκαν πάνω από 11 εκατομμύρια ειδοποιήσεις στη διάρκεια των σεισμών, ενώ περίπου 1,4 εκατομμύρια ήταν υψηλού κινδύνου.

Το σύστημα λειτουργεί σε περίπου 100 χώρες και βασίζεται σε δισεκατομμύρια Android συσκευές που λειτουργούν σαν ένα μεγάλο δίκτυο ανίχνευσης σεισμών.

Αγωνία για επιζώντες στα χαλάσματα

Σχεδόν δύο 24ωρα μετά τους δύο καταστροφικούς mega σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που συγκλόνισαν τη βόρεια Βενεζουέλα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορία της.

Οι κυβερνητικές Αρχές αναφέρουν μέχρι στιγμής 940 νεκρούς, περισσότερους από 3.360 τραυματίες, περίπου 100 κτήρια ολοκληρωτικά κατεστραμμένα και τουλάχιστον 172 ανθρώπους που εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια. Περισσότερα από 11.500 στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και πάνω από 100 βαρέα μηχανήματα επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, δίνοντας μια μάχη με τον χρόνο.

Μπροστά στον κίνδυνο χάους, η κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτους περιορισμούς πρόσβασης στη Λα Γκουάιρα. Ο υπουργός Εσωτερικών, Ντιοσδάδο Καμπέγιο, γνωστοποίησε ότι από το βράδυ της Παρασκευής (26/06) κανείς δεν θα μπορεί να εισέλθει στην περιοχή χωρίς προηγούμενη κρατική έγκριση.

Η κατάρρευση του υγειονομικού συστήματος στη Λα Γκουάιρα οδήγησε εκατοντάδες τραυματίες στην πρωτεύουσα. Τα νοσοκομεία Dr. Miguel Pérez Carreño, Periférico de Catia, José María Vargas, Domingo Luciani αλλά και το παιδιατρικό J.M. de los Ríos λειτουργούν πλέον στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Διάδρομοι, αίθουσες αναμονής και τμήματα επειγόντων περιστατικών έχουν μετατραπεί σε πρόχειρους θαλάμους νοσηλείας. Γιατροί και νοσηλευτές εργάζονται αδιάκοπα.

«Τους φροντίζουμε με όσα έχουμε, πολλά ή λίγα. Χάρη στις δωρεές πολιτών καταφέραμε να συνεχίσουμε να δεχόμαστε όλους τους τραυματίες», αναφέρει ο ειδικευόμενος παθολόγος, Ροδόλφο Σαλσέδο.

Η επικεφαλής της πρωινής εφημερίας, Δρ. Λουχουάνις Ορτέγα, παραδέχεται ότι οι κρισιμότερες μονάδες –παθολογικό, νευροχειρουργική, γενική χειρουργική και καρδιοχειρουργική– έχουν φτάσει στα όριά τους.

Οι μεγαλύτερες ελλείψεις αφορούν οξύμετρα, παιδιατρικά θερμόμετρα, γάζες, γάντια, μάσκες, σύριγγες, αναλγητικά, αντιφλεγμονώδη και αντιυπερτασικά φάρμακα. «Αυτά τελειώνουν πολύ γρήγορα», προειδοποιεί.