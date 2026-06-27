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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Βλαχέρνα Άρτας: Σε ύφεση η πυρκαγιά – Συνδράμουν 7 εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στην Βλαχέρνα Άρτας: Σε ύφεση η πυρκαγιά – Συνδράμουν 7 εναέρια μέσα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:01

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 27/6 σε αγροτοδασική έκταση στην θέση Κεραίες στον Δήμο Βλαχερνών Άρτας, ωστόσο με την άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά είναι πλέον σε ύφεση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης_ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει σε δύσβατο σημείο και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Άρτας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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