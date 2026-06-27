Φωτιά στην Βλαχέρνα Άρτας: Σε ύφεση η πυρκαγιά – Συνδράμουν 7 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 27/6 σε αγροτοδασική έκταση στην θέση Κεραίες στον Δήμο Βλαχερνών Άρτας, ωστόσο με την άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά είναι πλέον σε ύφεση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης_ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Κεραίες στα Βλαχερνά Άρτας. Επιχειρούν 29 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της #5ης_ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει σε δύσβατο σημείο και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Άρτας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.