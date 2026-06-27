Φωτιά στο Σπαθάρι Ευβοίας – Επιχειρούν 11 εναέρια μέσα (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι στην Εύβοια.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα.

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Από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.