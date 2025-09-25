Βοιωτία: H 62χρονη είχε εργαστεί μόλις 51 ημέρες τον τελευταίο χρόνο – «Το έπαιζε άρρωστη» λένε συνάδελφοί της

Νέες λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση της 62χρονης διευθύντριας του ΚΕΠ Βοιωτίας που έθαψε σε στάβλο την ηλικιωμένη μητέρα της και λάμβανε κανονικά τη σύνταξη της και τα επιδόματα αναπηρίας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega και η εκπομπή «Live News» η 62χρονη γυναίκα που χαρακτηρίζεται από τους συναδέλφους και τους συγχωριανούς της ως ένα αρκετά οξύθυμο άτομο εκτός από το ότι λάμβανε τη σύνταξη της νεκρής μητέρας της, έπαιρνε συνεχώς άδειες από την εργασία της, δημιουργώντας πρόβλημα στους συναδέλφους της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις 245 ημερολογιακές ημέρες του 2025 η 62χρονη είχε πάει στην εργασία της μόλις τις 51. Από τις αρχές του έτους είχε λάβει συνολικά 146 ημέρες αναρρωτική άδεια και 22 ημέρες κανονική. Σύμφωνα με τα στοχεία που μετέδωσε το Mega η 62χρονη έλαβε συνεχόμενη αναρρωτική άδεια από τις 04/03 έως τις 20/06 προσκομίζοντας χαρτί από ιδιωτική κλινική και όχι από δημόσιο νοσοκομείο, όπως προβλέπεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Το τελευταίο διάστημα, το έπαιζε άρρωστη, δηλαδή, ότι είχε το μάτι της κλειστό με γάζα, μία γάζα στο λαιμό της, ότι κούτσαινε, ότι δεν ήταν καλά. Γιατί την είχανε τοποθετήσει στο Δήλεσι γιατί έφυγε η άλλη συνάδελφος. Τα ξέρουν αυτά στον δήμο. Τα ξέρουν είναι γνωστά. Και αυτοί είχαν προβλήματα μαζί της», δήλωσε συνάδελφος της 62χρονης.

Στα 1.700 ευρώ μηνιαίως ο μισθός της

Παρόλο που η συστηματική απουσία από την εργασία της είχε γίνει κεντρικό θέμα συζήτησης στα δημοτικά συμβούλια η γυναίκα εξακολουθούσε να λαμβάνει έναν παχυλό μισθό που μαζί με τα επιδόματα έφτανε τα 1.700 ευρώ τον μήνα.

«Μου είχε εξιστορήσει ότι έχει περιούσια, ότι ήταν διευθύντρια στα ΚΕΠ, ότι έχει δικηγορικό γραφείο στη Θήβα με πολλοί καλούς πελάτες», είπε ο εργολάβος κεραμοσκεπών, Κωνσταντίνος Δεληκούρας, μιλώντας στο Mega.

«Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ είχε δώσει για να εκπαιδεύσει τα σκυλιά. Με απείλησε κιόλας ότι αν πλησιάσω το σπίτι της θα αμολήσει τα σκυλιά να μας φάνε», τόνισε.

Η νέα κατάθεση του γιου της 62χρονης

Ο 28χρονος γιος της που πλέον ζει μόνιμα στην Κρήτη και δεν έχει συστηματική επικοινωνία με την μητέρα του σε νέα κατάθεσή του υποστήριξε ότι είχε να δει τη γιαγιά του από τις αρχές Ιανουαρίου του 2021.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερώτηση για το αν η μητέρα του είχε βίαιη συμπεριφορά ο 28χρονος απάντησε αρνητικά, ενώ όταν ρωτήθηκε αν μπορεί να υποδείξει κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας που ενδέχεται να γνωρίζει τι πραγματικά συνέβη δεν έδωσε κάποια απάντηση.

Την ίδια ώρα ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος τόνισε ότι η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και καλούνται για καταθέσεις, τόσο υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, όσο και γιατροί, ενώ ενδέχεται να υπάρξει και άρση τηλεφωνικού απορρήτου για να διαπιστωθεί τι συνέβη το επίμαχο διάστημα.