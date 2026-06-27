Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Ρόδο
Σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή Καλαμώνας στη Ρόδο λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι.
Από τις πρώτες εκτιμήσεις των αρμοδίων αρχών, έκαψε περίπου 2 στρέμματα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου και της πολιτικής προστασίας του δήμου και της περιφέρειας, για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.
Έρευνα για τα ακριβή αίτια που ξεκίνησε η φωτιά θα διενεργήσουν αρμόδιοι αξιωματικοί της Π.Υ Ρόδου.
πηγή στην Google
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