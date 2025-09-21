Βοιωτία: Απίστευτο περιστατικό με διευθύντρια ΚΕΠ που έθαψε την μητέρα της στην αυλή της για να παίρνει την σύνταξη

Μία ανατριχιαστική υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια καθώς γυναίκα σε χωριό της Βοιωτίας είχε θάψει την μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της.

Ο σκοπός πίσω από την απίστευτη πράξη της ήταν να παίρνει την σύνταξη της μητέρας της, κάτι που θα ήταν αδύνατο αν δηλωνόταν ο θάνατος της. Η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το έκανε αυτό «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της».

Το φρικτό περιστατικό συνέβη το καλοκαίρι του 2023 και από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που έθαψε την μητέρα της είναι διευθύντρια σε ΚΕΠ στη Βοιωτία.

Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας με τις αρχές να ξεκινούν άμεσα τις έρευνες. Χθες (20/09), η 62χρονη παρουσίασε μία άλλη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι την είχε θάψει στην αυλή.

Η γυναίκα προχώρησε στην ενέργεια αυτή με τη βοήθεια ενός συνεργού, τον οποίο δεν κατονόμασε στις αρχές.

Μέσα στην βδομάδα αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών.