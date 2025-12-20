Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Βέλο Κορινθίας: Άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο παρασύρθηκε από Ι.Χ.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Βέλο Κορινθίας: Άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο παρασύρθηκε από Ι.Χ.
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Βέλο Κορινθίας, όταν ένας άνδρας με αναπηρικό αμαξίδιο παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, όλα έγιναν λίγο μετά τις 17.00 του Σαββάτου (20.12) και συγκεκριμένα στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, όταν ένα όχημα παρέσυρε άνδρα που κινούταν με αναπηρικό αμαξίδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Η Τροχαία Κορίνθου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ