Βέλο Κορινθίας: Άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο παρασύρθηκε από Ι.Χ.

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Βέλο Κορινθίας, όταν ένας άνδρας με αναπηρικό αμαξίδιο παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, όλα έγιναν λίγο μετά τις 17.00 του Σαββάτου (20.12) και συγκεκριμένα στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, όταν ένα όχημα παρέσυρε άνδρα που κινούταν με αναπηρικό αμαξίδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Η Τροχαία Κορίνθου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.