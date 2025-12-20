Βέλο Κορινθίας: Άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο παρασύρθηκε από Ι.Χ.
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Βέλο Κορινθίας, όταν ένας άνδρας με αναπηρικό αμαξίδιο παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, όλα έγιναν λίγο μετά τις 17.00 του Σαββάτου (20.12) και συγκεκριμένα στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, όταν ένα όχημα παρέσυρε άνδρα που κινούταν με αναπηρικό αμαξίδιο.
Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Η Τροχαία Κορίνθου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις