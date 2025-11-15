Βελεστίνο: Πήγαιναν προσκυνηματική εκδρομή και βρέθηκαν στο νοσοκομείο μετά την εκτροπή του λεωφορείου – Πάνω από 10 οι τραυματίες

Τρόμος επικράτησε το απόγευμα του Σαββάτου 15/11 στο Βελεστίνο μετά την εκτροπή τουριστικού λεωφορείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πάνω από 10 άτομα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Taxydromos.gr όλα συνέβησαν όταν το τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε γυναίκες που συμμετείχαν σε προσκυνηματική εκδρομή από τη Λάρισα στα Κανάλια εξετράπη της πορείας του στην παλιά Εθνική Οδό Βόλου – Λάρισας, στο ύψος κοντά στο κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάνω από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το τροχαίο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο «Αχιλλοπούλειο» για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν όταν ο οδηγός του λεωφορείου, επιχείρησε απότομο ελιγμό πατώντας φρένο πάνω σε στροφή, προκειμένου να αποφύγει αδέσποτα σκυλιά που πετάχτηκαν στον δρόμο, με αποτέλεσμα, το λεωφορείο να αναποδογυρίσει.

Διερχόμενοι από το σημείο, αναγκάστηκαν να σπάσουν το πίσω παρμπρίζ του λεωφορείου προκειμένου να μπορέσουν να βγουν από μέσα οι εγκλωβισμένες επιβάτιδες που ήταν σε κατάσταση σοκ.

Δείτε τις εικόνες