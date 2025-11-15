Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Βελεστίνο: Τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του – Τραυματίστηκαν 10 άτομα (Φωτογραφίες)

Βελεστίνο: Τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του – Τραυματίστηκαν 10 άτομα (Φωτογραφίες)
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου 15/11 όταν ένα τουριστικό λεωφορείο στο Βελεστίνο εξετράπη της πορείας του.

Από το τροχαίο ατύχημα σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου 10 άτομα με 6 ασθενοφόρα. Ευτυχώς, όλοι είναι με μικροτραυματισμούς και δεν κινδυνεύει η ζωή κάποιου.

Σύμφωνα με το Taxydromos.gr το λεωφορείο είχε περίπου 40 επιβάτες και σημειώθηκε στην παλιά Εθνική Οδό πριν τον Ριζόμυλο, ένα χιλιόμετρο πριν το κέντρο διασκέδασης «Μέγαρο». Επιβάτες ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία με κλήση μέσω του 112.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

