ΠΑΣΟΚ: “Αποτυχία της κυβέρνησης το μεγάλο κόστος στην ενέργεια” – Δέσμευση για μείωση κατά 20% έως το 2027

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για την ενέργεια προχώρησε την Τρίτη (21/7) ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας μαζί με τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ το προγραμματικό πλάνο του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για μια πολιτική που «απέτυχε» να μεταφέρει στους καταναλωτές τα οφέλη από την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει την ενέργεια όχι ως πεδίο κερδοφορίας για περιορισμένο αριθμό επιχειρηματικών ομίλων, αλλά ως βασικό συντελεστή της παραγωγής και της κοινωνικής συνοχής.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε ευθέως την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης με την επιμονή της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι το υψηλό κόστος του ρεύματος επιβαρύνει ταυτόχρονα τον οικογενειακό προϋπολογισμό και την παραγωγή.

«Η αποτυχία της στην ενεργειακή πολιτική αποτυπώνεται καθημερινά στο κόστος ζωής και στο κόστος παραγωγής», ανέφερε. «Την αποτυχία τους την πληρώνει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο μεταποιητής, το νοικοκυριό, καθημερινά».

Στο επίκεντρο της επίθεσης του κ. Ανδρουλάκη βρέθηκε η κατανομή του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου για την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το κυβερνητικό μοντέλο ευνόησε συγκεκριμένα συμφέροντα, αφήνοντας εκτός παραγωγούς, συνεταιρισμούς, δήμους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Εμείς από την πρώτη στιγμή παρουσιάσαμε ένα εντελώς διαφορετικό σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση. Ενα σχέδιο πράσινο, δίκαιο και ανθεκτικό», είπε, εξηγώντας ότι η πρόταση του κόμματός του προέβλεπε προτεραιότητα στους πραγματικούς παραγωγούς, στις ενεργειακές κοινότητες και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο ίδιος ανέβασε περαιτέρω τους τόνους, χαρακτηρίζοντας τον τρόπο κατανομής του ηλεκτρικού χώρου «ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής της Νέας Δημοκρατίας και του πρωθυπουργού».

Κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη, η δυνατότητα των παραγωγών και των συνεταιρισμών να καταναλώνουν την ενέργεια που οι ίδιοι παράγουν θα τους εξασφάλιζε μακροπρόθεσμα χαμηλό και σταθερό κόστος. Αντί αυτού, υποστήριξε, «οι πραγματικοί παραγωγοί και η ελληνική περιφέρεια έμειναν στο περιθώριο».

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Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στην απολιγνιτοποίηση και στην απόφαση για την Πτολεμαΐδα 5. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του στηρίζει την έξοδο από τον λιγνίτη, υποστήριξε όμως ότι ο ρυθμός της μετάβασης θα έπρεπε να εξαρτάται από την πρόοδο των επενδύσεων σε δίκτυα και αποθήκευση.

«Οσο καθυστερούσαν αυτές οι επενδύσεις, τόσο θα έπρεπε να κερδίσουμε χρόνο για να κάνουμε πιο ομαλή απολιγνιτοποίηση. Ούτε αυτό έγινε», ανέφερε.

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Σφοδρή κριτική άσκησε ο κ. Ανδρουλάκης και στους κυβερνητικούς χειρισμούς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, έργο το οποίο χαρακτήρισε συνδεδεμένο με τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Αναφερόμενος στην απουσία σαφούς χρονοδιαγράμματος για την υλοποίησή του, είπε για την κυβέρνηση: «Δεν είναι μόνο ερασιτέχνες, είναι και επικίνδυνοι».

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Από την κριτική του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν έλειψε το μοντέλο λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Ο κ. Ανδρουλάκης επέρριψε ευθύνες τόσο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύθηκε το πλαίσιο όσο και στη σημερινή κυβέρνηση για την άρνησή της να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές.

Η Χαριλάου Τρικούπη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή φτώχεια, υποστηρίζοντας ότι περίπου το 18% των ελληνικών νοικοκυριών αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του. Πρόκειται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, για ποσοστό διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου και από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το κόστος της πράσινης μετάβασης δεν μπορεί να μεταφερθεί στους οικονομικά ασθενέστερους. «Αυτές τις πολιτικές δεν μπορεί να τις πληρώσει ο φτωχότερος Ελληνας, ο πιο αδύναμος Ελληνας», είπε.