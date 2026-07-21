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Ρένα Δούρου: Συναντήθηκε με τον Νικήτα Κακλαμάνη στην Βουλή – “Θα δώσουμε μάχη απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής”

Αναλυτικά οι δηλώσεις

Ρένα Δούρου: Συναντήθηκε με τον Νικήτα Κακλαμάνη στην Βουλή – “Θα δώσουμε μάχη απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής”
DEBATER NEWSROOM

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, είχε σήμερα (22/7) η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. «Συναντιόμαστε 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Θέλω να σας πω ότι για την Αριστερά που εκπροσωπώ είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών. Διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολισθήσει η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή», παρατήρησε μεταξύ άλλων η κα Δούρου. «Και εγώ πιστεύω ότι καμία λύση, όποια και να βρεθεί, δεν θα μπορεί να είναι δίκαιη με στρατό κατοχής στο νησί», υπογράμμισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

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Ρένα Δούρου: Αξιότιμε κύριε πρόεδρε της Βουλής, αγαπητέ Νικήτα Κακλαμάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη συνάντηση ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, όπου θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα δώσουμε μια μάχη απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής, απέναντι στην απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών. Συναντιόμαστε, κύριε πρόεδρε, 52 χρόνια από το παράνομο πραξικόπημα που οδήγησε στον τουρκικό “Αττίλα”.

Συναντιόμαστε 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Θέλω να σας πω ότι για την Αριστερά που εκπροσωπώ είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών. Διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολισθήσει η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή.

Νικήτας Κακλαμάνης: Απλά να συμπληρώσω στο δεύτερο κομμάτι, αγαπητή μου Ρένα, αφού σου ευχηθώ καλορίζικη, κάθε επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα, για ένα θέμα που ευτυχώς όλα τα δημοκρατικά κόμματα του Κοινοβουλίου συμπίπτουμε. Το ότι η κατά τα άλλα πολιτισμένη Ευρώπη και γενικότερα ο δυτικός κόσμος μπορεί να πήγε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας σε ό,τι αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά 52 χρόνια, όπως είπες, μετά την εισβολή του Αττίλα, λέξη δεν λέγεται για τον στρατό κατοχής στην Κύπρο. Και εγώ πιστεύω ότι καμία λύση, όποια και να βρεθεί, δεν θα μπορεί να είναι δίκαιη με στρατό κατοχής στο νησί.

Ρένα Δούρου: Προσυπογράφω κύριε πρόεδρε.

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