Θρίλερ με τη σορό γυναίκας στη Κυψέλη: Δεν ανήκει στην Γιου Τινγκ – Που στρέφονται οι έρευνες των αρχών

Άλυτο παραμένει το μυστήριο με την σορό στη Κυψέλη που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα αφού πλέον έχει επιβεβαιωθεί ότι η σορός δεν ανήκει στην Κινέζα μεταφράστρια και μεσίτρια, Γιου Τινγκ, που αγνοείται.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 30 με 35 ετών, μικροκαμωμένη, με ύψος 1,61μ που φορούσε 36 μέγεθος παπούτσια. Σύμφωνα με το Star, δεν πρόκειται για άτομο που έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

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Η βαλίτσα που είχε μέσα σορό γυναίκας εντοπίστηκε από έναν άστεγο πριν από μερικές μέρες χωρίς από τότε να έχει αποσαφηνιστεί η ταυτότητα της γυναίκας. Το όνομα της Γιου Τινγκ είχε αναφερθεί αλλά μετά τις έρευες και αφότου ο σύζυγος της Κινέζας είχε δώσει DNA μετά τον εντοπισμό της σορού, οι αρχές έκαναν τι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις και δεν υπήρξε ταυτοποίηση της νεκρής με τη μεσίτρια.

Πλέον αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση κάνουν «φύλλο και φτερό» τους φακέλους όλων των εξαφανίσεων που έχουν δηλωθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ επίσης, συλλέγουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του εγκαταλελειμμένου κτιρίου ώστε να δουν ποιος ή ποιοι μετέφεραν τη βαλίτσα με τη σορό στο συγκεκριμένο χώρο.

Άγνωστα τα αίτια του θανάτου

Παράλληλα, ο ιατροδικαστής δεν κατέστη δυνατό να προσδιορίσει την ακριβή αιτία θανάτου, με τις απαντήσεις να αναμένονται από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μάλιστα, τα αποτυπώματά της ελήφθησαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών δεν αντιστοιχούν σε κάποιο καταγεγραμμένο πρόσωπο στις βάσεις δεδομένων των Αρχών, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την ταυτοποίησή της.

Eνδιαφέρον παρουσιάζει και τα ρούχα του θύματος, καθώς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεν παραπέμπει σε περιθωριοποιημένο άτομο. Σύμφωνα με τον Σταύρο Μπαλάσκα, «υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας παραπέμπουν στο ότι δεν είναι μία τυχαία κοπέλα. Το σορτσάκι της, ας πούμε, είναι ακριβό σορτσάκι με σφραγίδα από ακριβό γαλλικό ξενοδοχείο. Το μπλουζάκι της είναι ακριβό μπλουζάκι, επώνυμο».

Η γυναίκα φορούσε ένα μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι και ένα μαύρο σορτσάκι γαλλικής εταιρείας, το οποίο έφερε στάμπα γνωστού ξενοδοχείου της Γαλλίας.