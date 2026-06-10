Βάσεις 2026: Οι εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο – Τα μαθήματα που θα καθορίσουν την εισαγωγή στις σχολές

Στις βάσεις 2026 στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον των υποψηφίων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με την πρώτη εικόνα από τα θέματα και τις επιδόσεις να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι φέτος θα έχουμε αποτελέσματα «δύο ταχυτήτων».

Όπως τονίζουν δύο εκπαιδευτικοί, ο μαθηματικός Στυλιανός Γεωργιάδης και ο φιλόλογος-γλωσσολόγος Στέφανος Μουστακίδης, αρκετά μαθήματα-κλειδιά δυσκόλεψαν ακόμη και τους άριστους μαθητές, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τις υψηλές βαθμολογίες και, κατ’ επέκταση, τις βάσεις εισαγωγής.

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Η γενική τάση δείχνει συγκράτηση ή και μικρή πτώση στις υψηλόβαθμες σχολές, ενώ στη μεσαία βαθμολογική ζώνη (14-17) αναμένεται έντονος συνωστισμός υποψηφίων.

Ας δούμε αναλυτικά πώς διαμορφώνονται οι εκτιμήσεις των βάσεων 2026 ανά επιστημονικό πεδίο:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές

Εκτίμηση βάσεων

«Αναμένεται σχετική σταθερότητα στις υψηλόβαθμες σχολές, όπως οι Νομικές, ενώ μικρές αυξομειώσεις ενδέχεται να καταγραφούν στα τμήματα μεσαίας ζήτησης. Οι βάσεις στα τμήματα της Αθήνας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες, με πιθανή οριακή πτώση στα απαιτούμενα μόρια. Αντίθετα, μεγαλύτερη υποχώρηση αναμένεται σε αντίστοιχα τμήματα της περιφέρειας»

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

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«Τα θέματα κρίθηκαν προσιτά, με διαβαθμισμένη δυσκολία. Οι επιδόσεις αναμένεται να κινηθούν κοντά στα περσινά επίπεδα, χωρίς σημαντικές μεταβολές στον μέσο όρο των υποψηφίων»

Αρχαία Ελληνικά

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«Το μάθημα διατήρησε τον απαιτητικό του χαρακτήρα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά, ωστόσο αναμένονται ελαφρώς χαμηλότερες επιδόσεις στις μεσαίες βαθμολογικές κλίμακες»

Ιστορία

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«Τα θέματα ήταν σαφή, αλλά απαιτούσαν ουσιαστική γνώση και κριτική επεξεργασία, στοιχεία που αναμένεται να διαφοροποιήσουν τις επιδόσεις των υποψηφίων»

Λατινικά

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«Τα θέματα χαρακτηρίζονται αναμενόμενα και καλά διατυπωμένα. Οι περισσότεροι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν υψηλές βαθμολογίες, γεγονός που πιθανόν θα οδηγήσει σε ελαφρά άνοδο των επιδόσεων»

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

Εκτίμηση βάσεων

«Αναμένεται συγκράτηση των βάσεων και πιθανή πτώση στα υψηλόβαθμα τμήματα, όπως οι Πολυτεχνικές Σχολές»

Μαθηματικά

«Το θέμα Γ3 ανέβασε σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας, με αποτέλεσμα αρκετοί υποψήφιοι που στόχευαν στο άριστα να χάσουν πολύτιμες μονάδες»

Χημεία

«Χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ένα από τα πιο απαιτητικά διαγωνίσματα των τελευταίων ετών, ιδιαίτερα λόγω του θέματος Γ στην Οργανική Χημεία»

Φυσική

«Τα θέματα ήταν σαφώς πιο βατά και ισορροπημένα σε σχέση με την περσινή χρονιά, γεγονός που αναμένεται να εξισορροπήσει εν μέρει τις απώλειες που προκάλεσε η αυξημένη δυσκολία της Χημείας»

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Εκτίμηση βάσεων

«Πιθανή ελαφριά πτώση ή σταθεροποίηση ακόμη και στις Ιατρικές Σχολές»

Βιολογία

«Τα θέματα κρίθηκαν δυσκολότερα και πιο σύνθετα σε σύγκριση με πέρυσι, δημιουργώντας δυσκολίες ακόμη και στους πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους»

Χημεία

«Η αυξημένη δυσκολία του μαθήματος, το οποίο είναι κοινό με το 2ο Πεδίο, αναμένεται να στερήσει πολύτιμα μόρια από όσους διεκδικούν τις κορυφαίες σχολές του πεδίου»

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Εκτίμηση βάσεων

«Αναμένεται σταθεροποίηση με τάσεις πτώσης στα υψηλόβαθμα τμήματα, εξαιτίας της δυσκολίας σε δύο μαθήματα-κλειδιά»

Οικονομία (ΑΟΘ)

«Τα θέματα, ιδιαίτερα στις ομάδες Γ και Δ, ήταν αρκετά συνδυαστικά, απαιτούσαν πολλές πράξεις και περιλάμβαναν σημεία που ενδέχεται να κοστίσουν σημαντικό αριθμό μονάδων»

Πληροφορική

«Το μάθημα χαρακτηρίστηκε απαιτητικό, απευθυνόμενο κυρίως σε καλά προετοιμασμένους μαθητές, γεγονός που αναμένεται να περιορίσει τον αριθμό των πολύ υψηλών βαθμολογιών»

Μαθηματικά

«Παραμένουν το παραδοσιακό «αγκάθι» του πεδίου, με περιορισμένο ποσοστό υποψηφίων να επιτυγχάνει βαθμολογίες πάνω από τη βάση, όπως συμβαίνει διαχρονικά»

Συμπέρασμα

«Η συνολική εικόνα των φετινών εξετάσεων οδηγεί στην εκτίμηση ότι οι βάσεις εισαγωγής θα κινηθούν με σταθεροποιητικές τάσεις ή με μικρή πτώση στις υψηλόβαθμες σχολές.

Στα περισσότερα τμήματα αναμένεται επίσης μια ήπια πτώση, με εξαίρεση ορισμένες σχολές που ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξημένη ζήτηση λόγω νέων επαγγελματικών δικαιωμάτων ή βελτιωμένων προοπτικών απασχόλησης.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών στο τέλος του μήνα, το βάρος θα πέσει στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Η επιλογή των σχολών πρέπει να γίνει με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις προσωπικές επιθυμίες όσο και τις πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές κάθε τμήματος», καταλήγουν.