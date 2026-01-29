Βάρη: Υποχώρησαν τα νερά από τις πλημμύρες και αποκάλυψαν αυτοκίνητο που είχε παρασυρθεί (εικόνα + βίντεο)

Ένα απίστευτο περιστατικό έγινε στη Βάρη μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή τις προηγούμενες μέρες.

Οι κάτοικοι συνεχίζουν να ψάχνουν τα οχήματα τους μέσα στα νερά αφού αυτοκίνητα ξεπροβάλλουν μέσα από το ρέμα. Τελευταίο παράδειγμα στο βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το DEBATER και πιθανόν δείχνει όχημα που είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά κατά την τελευταία μεγάλη κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική.

Οι κάτοικοι δεν αποκλείεται λένε να είναι όχημα κάποιου συμπολίτη τους. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες αν το όχημα εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης δικαιούται μερική αποζημίωση, αν δεν εντοπιστεί ολική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER ο ιδιοκτήτης του οχήματος φέρεται να το έχει αναγνωρίσει. Ωστόσο είναι δύσκολο να το βγάλει μέσα από το ρέμα.

Εργαζόμενος που απομακρύνει φερτά υλικά από το σημείο ανέφερε ότι: «τουλάχιστον δύο άτομα είναι που ψάχνουν ακόμη τα οχήματα τους. Αυτό εδώ το βρήκαμε μόλις κατέβηκαν τα νερά. Το δεύτερο άγνωστο που είναι ακόμη…»