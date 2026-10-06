Η πρώην cheerleader που παντρεύτηκε ο Ρούμπιο – Η κινηματογραφική πρόταση και το δαχτυλίδι που πήρε πίσω

Μια πρόταση γάμου εμπνευσμένη από ρομαντική ταινία, στην κορυφή του Empire State Building, και ένα δαχτυλίδι που ο Μάρκο Ρούμπιο πήρε πίσω σχεδόν αμέσως. Η ιστορία του με τη σύζυγό του, Τζανέτ Ντούσντεμπες, έχει μια ανατροπή που το ζευγάρι έχει διηγηθεί δημόσια: φοβήθηκε μήπως το μονόπετρο πέσει από το κτίριο.

Η πρώην cheerleader των Miami Dolphins

Η Τζανέτ είχε εργαστεί ως cheerleader των Miami Dolphins, της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου που υποστηρίζει ο Ρούμπιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνέντευξή της στο ABC News το 2015, περιέγραψε τη σχέση τους από τα νεανικά τους χρόνια και εξήγησε ότι αυτό που την είχε κερδίσει ήταν το βάθος της προσωπικότητάς του, μαζί με το χιούμορ του. Ο Μάρκο Ρούμπιο με τη σύζυγό του, Ζανέτ Ντούσντεμπες, σε συνάντηση με υποστηρικτές του στο Μαϊάμι, στις 5 Δεκεμβρίου 2015. Φωτογραφία: EPA/CRISTOBAL HERRERA

Πρόταση γάμου όπως στο «Άγρυπνος στο Σιάτλ»

Η πρόταση έγινε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 1997, σύμφωνα με την κοινή συνέντευξη του ζευγαριού στο Parade, που δημοσιεύτηκε το 2013.

Ο Ρούμπιο επέλεξε το Empire State Building επειδή η Τζανέτ αγαπούσε την ταινία «Άγρυπνος στο Σιάτλ», με τον Τομ Χανκς και τη Μεγκ Ράιαν.

Το κρύο, όμως, παραλίγο να χαλάσει το σχέδιο: εκείνη δεν ήθελε να ανέβει στο παρατηρητήριο. Για να την πείσει, επιστράτευσε τον… King Kong, υποστηρίζοντας ότι ήθελε να επισκεφθεί το διάσημο κτίριο λόγω της ταινίας.

Τελικά ανέβηκαν και εκείνος γονάτισε για να της ζητήσει να τον παντρευτεί. Η απάντηση ήταν θετική. Ο Μάρκο Ρούμπιο και η σύζυγός του, Ζανέτ Ντούσντεμπες Ρούμπιο, κατά την άφιξή τους στο διεθνές αεροδρόμιο Ζβαρτνότς του Ερεβάν, στην Αρμενία, στις 26 Μαΐου 2026. Φωτογραφία: EPA/HAYK BAGHDASARYAN

Γιατί της πήρε πίσω το δαχτυλίδι

Και τότε ήρθε η απρόσμενη συνέχεια: ο Ρούμπιο πήρε προσωρινά πίσω το δαχτυλίδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως εξήγησε ο ίδιος στο Parade, φοβόταν ότι θα μπορούσε να πέσει από την άκρη του κτιρίου. Έτσι, της ζήτησε να περιμένουν μέχρι να κατέβουν, για να της το δώσει ξανά.

Η Τζανέτ επιβεβαίωσε αργότερα την ιστορία στο ABC News, περιγράφοντας πως εκείνος της πέρασε το δαχτυλίδι και αμέσως θέλησε να το αφαιρέσει μέχρι να βρεθούν κάτω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παντρεύτηκαν το 1998 και απέκτησαν τέσσερα παιδιά

Η κινηματογραφική πρόταση είχε τελικά συνέχεια: ο Ρούμπιο και η Τζανέτ παντρεύτηκαν το 1998 και απέκτησαν τέσσερα παιδιά, όπως καταγράφει το Associated Press στο βιογραφικό του προφίλ.