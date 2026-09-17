Βάρη: Σκυλιά επιτέθηκαν σε τρία άτομα – Ανήκουν σε συγγενικό πρόσωπο του Στέφανου Τσιτσιπά

Επίθεση κατά τριών ατόμων στη Βάρη εξαπέλυσαν δύο σκυλιά, που ανήκουν σε συγγενικό πρόσωπο του Στέφανου Τσιτσιπά, το πρωί της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου, μόλις 1,5 χρόνο μετά από αντίστοιχο περιστατικό στη Βουλιαγμένη, με άλλο κατοικίδιο του Έλληνα τενίστα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο λυκόσκυλα που φέρεται να ανήκουν σε συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας του Στέφανου Τσιτσιπά δάγκωσαν αρχικά έναν άνδρα. Στη συνέχεια, η ανιψιά του που έσπευσε στο σημείο για να δει τι έχει συμβεί, αντίκρισε τα αγριεμένα σκυλιά που επίσης της επιτέθηκαν και την δάγκωσαν στο χέρι.

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Μέχρι να φτάσει στο σημείο ο προϊστάμενος των αδέσποτων στον δήμο, τα σκυλιά επιτέθηκαν σε ακόμη ένα άτομο.

Η γυναίκα που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο κέντρο Υγείας της Βάρης για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση υγείας των άλλων τραυματιών παραμένει άγνωστη.

Αν και δεν πρόκειται για τα ίδια σκυλιά, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κατοικίδια της οικογένειας του Στέφανου Τσιτσιπά επιτίθονται σε πολίτες.

Η πρώτη επίθεση έγινε το 2023 όταν σκύλος της οικογένειας του αθλητή, πήδηξε τον φράχτη του σπιτιού και επιτέθηκε σε 13χρονο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας τραύματα σε χέρια και πόδια.

Η δεύτερη επίθεση έγινε 2 χρόνια μετά όταν ο σκύλος που είχε βγει βόλτα, επιτέθηκε σε 71χρονο στη Βουλιαγμένη με αποτέλεσμα το θύμα να υποβληθεί σε ράμματα.

Υπάρχουν πληροφορίες πως τα ίδια σκυλιά είχαν κατασπαράξει και γάτα που βρίσκονταν στην περιοχή.