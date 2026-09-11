Βάρη: Συνελήφθη 19χρονος δικυκλιστής που έκανε “σούζες” στην Αθηνών – Σουνίου

Έναν 19χρονο οδηγό μοτοσικλέτας συνέλαβαν το βράδυ της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο ύψος της Βάρης.

Ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί τη μοτοσικλέτα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς εντυπωσιασμού («σούζες»), με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες της οδού.

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Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η μοτοσικλέτα κατασχέθηκε.

Ο 19χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.