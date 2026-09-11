Βάρη: Συνελήφθη 19χρονος δικυκλιστής που έκανε “σούζες” στην Αθηνών – Σουνίου
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση
Έναν 19χρονο οδηγό μοτοσικλέτας συνέλαβαν το βράδυ της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο ύψος της Βάρης.
Ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί τη μοτοσικλέτα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς εντυπωσιασμού («σούζες»), με αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες της οδού.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η μοτοσικλέτα κατασχέθηκε.
Ο 19χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
πηγή στην Google
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