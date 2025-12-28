Βαρδούσια: Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση στις σορούς των τεσσάρων ορειβατών – Μεταφέρονται εκτάκτως στην Αθήνα

Νέες εξελίξεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση των τεσσάρων ορειβατών που εντοπίστηκαν νεκροί στα Βαρδούσια Όρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, ενώ αποφασίστηκε η έκτακτη διακομιδή τους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών εντός της ημέρας, προκειμένου να διενεργηθεί άμεσα η νεκροψία-νεκροτομή.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τη Δευτέρα. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου των τεσσάρων ορειβατών και εκτιμάται ότι θα γίνουν γνωστά τις επόμενες ημέρες.

Διοικητής 7ης ΕΜΑΚ: «Υπό αντίξοες συνθήκες η ανάσυρση των σορών»

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο διοικητής της 7ης ΕΜΑΚ, Δημήτρης Ζάχος, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων και χαρακτήρισε την επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης ως ιδιαίτερα απαιτητική και ψυχοφθόρα, λόγω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών στο πεδίο.

Όπως ανέφερε, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου για την εξαφάνιση ατόμων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αθανασίου Διάκου στα Βαρδούσια. Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή ευρείας κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή περίπου 30 πυροσβεστών.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άμφισσας, του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λιδωρικίου, οι Ομάδες Ορειβασίας και Έρευνας – Διάσωσης της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, ομάδα drones από τη Θεσσαλία, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης, καθώς και ελικόπτερο που τέθηκε σε κατάσταση ετοιμότητας για παροχή συνδρομής.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τρία βασικά σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας. Το πρώτο σενάριο αναφέρει ότι η ομάδα ενδέχεται να αποπροσανατολίστηκε λόγω του πυκνού χιονιού και της μορφολογίας του εδάφους, χάνοντας το κανονικό μονοπάτι προς την κορυφή και οδηγούμενη σε επικίνδυνη ζώνη, όπου εκδηλώθηκε χιονοστιβάδα.

Το δεύτερο σενάριο είναι οι ορειβάτες, έχοντας περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή τους, πιθανόν να επέλεξαν συντομότερη αλλά πιο απαιτητική διαδρομή, χωρίς να ληφθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι οι τέσσερις ορειβάτες να ξεκίνησαν την ανάβαση με καλό καιρό και ηλιοφάνεια, ωστόσο κατά τη διάρκεια της πορείας οι καιρικές συνθήκες μεταβλήθηκαν. Το φρέσκο και ασταθές χιόνι ενδέχεται να ενεργοποιήθηκε από την παρουσία τους, προκαλώντας τη χιονοστιβάδα που τους καταπλάκωσε.

Πώς οι συντεταγμένες του smartwatch οδήγησαν στον εντοπισμό των 4 ορειβατών που καταπλακώθηκαν από το χιόνι

Ο εντοπισμός τους κατέστη δυνατός μέσω των συντεταγμένων που εξέπεμψε το smartwatch ενός εκ των ορειβατών.

Διασώστης της ΕΜΑΚ, μέλος της ομάδας που εντόπισε τις σορούς, μιλώντας στο Mega ανέφερε ότι το σημείο ήταν εξαιρετικά δύσβατο και οι καιρικές συνθήκες ιδιαίτερα αντίξοες.

Όπως σημείωσε, οι τέσσερις βρέθηκαν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο να παρασύρθηκαν ταυτόχρονα από χιονοστιβάδα και να εγκλωβίστηκαν στο χιόνι. Δεν απέκλεισε, μάλιστα, το ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου, επισημαίνοντας ότι τα ακριβή αίτια θα προσδιοριστούν από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις.

«Έφυγαν όπως τους άρεσε»

Στο μεταξύ, ο πέμπτος της παρέας, ο οποίος δεν συμμετείχε στην ανάβαση λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Περιέγραψε τους τέσσερις ορειβάτες ως ανθρώπους ιδιαίτερα αγαπητούς και δραστήριους, με έντονη αγάπη για το βουνό. Όπως ανέφερε, όταν δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί τους, ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.

Τόνισε, επίσης, ότι πρόκειται για μια δραστηριότητα που αγαπούσαν ιδιαίτερα, υπογραμμίζοντας πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελούν καθοριστικό παράγοντα σε τέτοιου είδους ατυχήματα.

«Την ψάχναμε στο τηλέφωνο»

Την αγωνία των συγγενών αποτύπωσε και η μητέρα της 31χρονης Θεοδώρας Καπλάνη, η οποία ανέφερε ότι προσπαθούσε επί δύο ημέρες να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την κόρη της, χωρίς αποτέλεσμα, καθώς δεν γνώριζε τον προορισμό της.

Το προφίλ των τεσσάρων ορειβατών

Οι τέσσερις ορειβάτες ήταν ιδιαίτερα έμπειροι και λάτρεις της ορειβασίας και των extreme sports. Ο Θανάσης Κολοτούρος, από την Ηλεία, είχε πολυετή εμπειρία στην ορειβασία και συχνά δημοσίευε σχετικό υλικό από αναβάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θανάσης Κολοτούρος

Ο Γιώργος Δόμαλης, τεχνικός υπολογιστών, είχε εγκατασταθεί στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και ήταν εκείνος που φιλοξένησε την εξόρμηση. Γιώργος Δόμαλης

Ο Κώστας Πατίκας εργαζόταν στον χώρο της πληροφορικής και διατηρούσε ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με περιεχόμενο από extreme δραστηριότητες. Κώστας Πατίκας