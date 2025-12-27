Βαρδούσια: Σχεδόν αγκαλιασμένοι βρέθηκαν οι τέσσερις ορειβάτες που έπεσαν σε χιονοθύελλα – Δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν στη χιονοστιβάδα

Με τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εντοπισμού που ξεκίνησε το πρωί των Χριστουγέννων στα Βαρδούσια Όρη, καθώς οι τέσσερις ορειβάτες που αγνοούνταν βρέθηκαν νεκροί, καταπλακωμένοι από χιονοστιβάδα στην ορεινή περιοχή της Φωκίδας.

Τα θύματα είναι τρεις άνδρες και μία γυναίκα.

Η αναζήτηση και ο εντοπισμός

Οι τέσσερις ορειβάτες είχαν ξεκινήσει ανήμερα τα Χριστούγεννα από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με στόχο τη διάσχιση δύσβατης διαδρομής. Έκτοτε δεν υπήρξε καμία επικοινωνία. Την Παρασκευή (26/12) εντοπίστηκε το όχημά τους, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες από τις Ορειβατικές Ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, εθελοντές, καθώς και τεχνολογικά μέσα, όπως drones, ελικόπτερα και ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα. Σημαντική ήταν και η συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας – Αναρρίχησης.

Οι ορειβάτες εντοπίστηκαν κοντά στην κορυφή Κόρακας, σε υψόμετρο περίπου 2.200 μέτρων, εκτός σηματοδοτημένου μονοπατιού και μερικώς καλυμμένοι από χιόνι. Τα ίχνη τους χάνονταν απότομα, στοιχείο που οδήγησε τους διασώστες στο συμπέρασμα ότι παρασύρθηκαν αιφνιδιαστικά από χιονοστιβάδα.

Δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν

Σύμφωνα με τους διασώστες, οι τέσσερις βρέθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Καθοριστική για την έναρξη των ερευνών ήταν η ειδοποίηση φίλου τους, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στην ανάβαση, αλλά τελικά δεν ακολούθησε την ομάδα την τελευταία στιγμή λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Αυτός είναι ο ένας από τους τέσσερις νεκρούς ορειβάτες – Τελευταία στιγμή δεν πήγε μαζί τους και πέμπτος

Μεταξύ των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ήταν και ένας έμπειρος ορειβάτης με πολλές αναβάσεις στο ενεργητικό του και μάλιστα σε δύσκολες διαδρομές.

Στην παρέα επρόκειτο να πάει και ένας ακόμη ορειβάτης από τον Πύργο Ηλείας. Ωστόσο οι επαγγελματικές υποχρεώσεις που είχε δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει στην αποστολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον ορειβάτη που ειδοποίησε ότι οι φίλοι του δεν έχουν δώσει σημεία ζωής.

K. Τσίγκας: «Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες – Πιθανή η απώλεια προσανατολισμού»

«Τέσσερις συνάνθρωποί μας ξεκίνησαν για ορειβασία στην περιοχή των Βαρδουσίων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκαν», τόνισε ο κ. Τσίγκας μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην Ertnews.

«Οι συνθήκες λόγω υψομέτρου και έντονου ανάγλυφου ενδεχομένως τους ανάγκασαν να χάσουν τον προσανατολισμό τους», εξήγησε. «Η ορατότητα ήταν πολύ χαμηλή, υπήρχε πάρα πολύ χιόνι και ενδεχομένως χιονοθύελλα επηρέασε τη διαδρομή που ακολούθησαν», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Σήμερα ολοκληρώνεται η μεταφορά των σορών

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κοινότητας Αθανασίου Διάκου, Κωνσταντίνος Μαστροκωστόπουλος, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες πιθανόν συνέβαλαν στον αποπροσανατολισμό των ορειβατών.

Η μεταφορά των σορών, λόγω του μεγάλου υψομέτρου και της δυσπρόσιτης περιοχής, αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρωί του Σαββάτου.

Η τοπική κοινωνία του Αθανασίου Διάκου είναι συγκλονισμένη, καθώς ένας εκ των θυμάτων διέμενε τα τελευταία χρόνια στο χωριό, έχοντας αναπτύξει στενούς δεσμούς με τους κατοίκους. Η τραγωδία αφήνει πίσω της βαθιά θλίψη στις οικογένειες των θυμάτων και στην ευρύτερη ορειβατική κοινότητα.