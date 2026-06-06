«Φωτιά» από τους New York Times: «Καταγγελίες για κατασκοπεία του Ισραήλ με στόχο τα σχέδια Τραμπ για το Ιράν»

Δημοσίευμα των New York Times το Σάββατο 6/6 βάζει «φωτιά» στις σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων το εν λόγω δημοσίευμα το Ισραήλ κατασκοπεύει κορυφαίους αξιωματούχους των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με εσωτερικές συζητήσεις για τα πλάνα του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν.

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Ο λόγος για τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, τον υφυπουργό Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι και τον στενό συνεργάτη του Μάικλ ΝτιΜίνο.

«Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας του Πενταγώνου αύξησε το επίπεδο για το Ισραήλ σε κρίσιμο τις τελευταίες εβδομάδες σε εσωτερικό μήνυμα» αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

Ένας από τους νυν Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρθηκε λέγοντας ότι η αξιολόγηση του Πενταγώνου περιλαμβάνει ένα επτασέλιδο έγγραφο που περιγράφει μια σειρά από συγκεκριμένα περιστατικά που προκάλεσαν ανησυχία στις ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο δίκτυο ότι οι ισραηλινές προσπάθειες συλλογής πληροφοριών θεωρήθηκαν ότι υπερέβαιναν το επίπεδο κατασκοπείας που αναμένεται κανονικά μεταξύ συμμαχικών εθνών, αν και δήλωσαν ότι δεν ήταν σαφές εάν κάποιο μεμονωμένο περιστατικό προκάλεσε την αύξηση του επιπέδου απειλής.

Το επίπεδο απειλής της αντικατασκοπείας του Ισραήλ είναι πλέον υψηλότερο από αυτό οποιουδήποτε άλλου συμμάχου των ΗΠΑ και ακόμη υψηλότερο από αυτό ορισμένων αντίπαλων κρατών, ανέφεραν οι Times.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος περιέγραψε τη συλλογή πληροφοριών του Ισραήλ εναντίον κορυφαίων αξιωματούχων των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ ως «ανώμαλη».

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Η αξιολόγηση της DIA περιλαμβάνει ένα επτασέλιδο έγγραφο και ένα διάγραμμα, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο NBC. Το έγγραφο αναφέρει ότι η ικανότητα του Ισραήλ να διεξάγει ανθρώπινη κατασκοπεία και τεχνική συλλογή δεδομένων έχει φτάσει σε «κρίσιμο επίπεδο» και απαριθμεί συγκεκριμένα περιστατικά που οξύνουν την ανησυχία των ΗΠΑ.

Νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο NBC ότι η πρόσφατη δραστηριότητα του Ισραήλ έχει ξεπεράσει κατά πολύ την τυπική κατασκοπεία μεταξύ συμμάχων.

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Η προειδοποίηση έρχεται καθώς το Ισραήλ πιέζει για βαθύτερη στρατιωτική ολοκλήρωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια διάταξη ενώπιον του Κογκρέσου θα δεσμεύει στενότερα τους στρατούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ όσον αφορά την έρευνα, την παραγωγή και την τεχνολογία όπλων – μια κίνηση που αναμένεται να ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό το Ισραήλ.

Η αξιολόγηση του Πενταγώνου θα μπορούσε τώρα να περιπλέξει τις προσπάθειες επέκτασης του πολεμικού σχεδιασμού μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ειδικά εάν οι αξιωματούχοι περιορίσουν τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται με Ισραηλινούς αξιωματικούς.

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Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στις αρχές Απριλίου, ο Τραμπ έχει επιδιώξει διπλωματικές ενέργειες με το Ιράν για να τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ισραήλ έχει πιέσει ανοιχτά την Ουάσινγκτον να επανεκκινήσει τον πόλεμο.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πιέσει για ανανέωση των βομβαρδισμών του Ιράν και έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ, ο οποίος τον έχει προτρέψει να μειώσει τις επιθέσεις στον Λίβανο.